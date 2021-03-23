Анна Седокова собирается сменить фамилию уже в этом году

Популярная певица, экс-солистка «ВИА Гры», мама троих детей Анна Седокова поздравила всех причастных с наступлением Великого поста. Звезда призналась, что этот момент сейчас для нее особенно важен.

«Я впервые в своей жизни захожу на пост. Это просто удивительно, что в этот момент в жизни с тобой происходит. Это такое чувство! Идет абсолютное обновление. Я всех вдохновляю поститься и верить в то, что обязательно все будет хорошо!» — поделилась певица.

Отметим, что Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. А сейчас 38-летняя артистка счастлива в браке с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, замуж за которого она вышла осенью 2020 года. Анна поделилась, что очень хочет поменять фамилию. Единственной преградой этому является необходимость менять множество документов в разных странах. Но все же певица планирует исполнить свое желание уже в этом году.

Седокова также рассказала, что с появлением Яниса в ее жизни стало больше спорта, она очень полюбила баскетбол, хотя раньше совсем не увлекалась этим видом спорта, а также поведала об уникальных качествах супруга: «Мой муж никогда не разбрасывает носки и не ругается на меня».

В гостях у радиопрогаммы Анна представила свою новую песню «Нам пора расстаться», а также поделилась опытом проведения концерта в Clubhouse — новой социальной сети, в которой пользователи могут общаться только голосом. Оказывается, её концерт там чуть было не сорвался: «У меня шесть невероятных, потрясающих музыкантов, они все должны выходить в одну точку и соединяться. Уже из этой точки они должны выходить в телефон. И получается, мы боремся за прекрасный звук, а как это сделать в Clubhouse, непонятно. Наш звукорежиссер оказался абсолютно не подготовлен, он привез с собой один маленький проводочек в надежде, что все получится, — рассказала певица. — В этот момент мы все вдруг стали звукорежиссерами, как-то изловчились, я перебегала из одной комнаты в другую — в одной разговаривала, а в другой пела. Хорошо, что на месте оказался один парень, который помог нам на студии все осуществить».

«В итоге все прошло хорошо, спасибо нашим ведущим Жене и Наде, было очень душевно. Столько было зрителей!» — заключила Седокова.



