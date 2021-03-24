ВИДЕО ⟩ С помощью утюга: эстонский шеф удивил новой подачей всеми любимых бутербродов с килькой

Из ингредиентов нам понадобится черный хлеб, острая килька, и особый ингредиент от Йоэля, который придаст немного кислинки к закуске – облепиха!
- сваренное вкрутую яйцо (5 минут)
- немного подсолнечного масла
- зелень
- помидоры черри
- крем-сыр из козьего сыра
Приготовление
- Накрываем черный хлеб бумагой для выпечки.
- Далее берем разогретый утюг и начинаем сдавливать хлеб, проглаживая его под прессом горячего утюга. Должны получиться разглаженные хлебные лепешки.
«Из этого выйдет закуска, достойная президентского приема!»
- восклицает Йоэль, который точно знает, как произвести фурор с помощью блюд для ваших гостей.
- Для намазки в отдельной миске смешиваем крем-сыр из козьего сыра с облепихой. Некоторые ягоды смело раздавите ложкой, так выйдет сок.
- После этого выкладываем получившуюся смесь на "проглаженный" хлеб, а на край хлеба, поверх крема, выкладываем два кусочка кильки.
- Далее стоит свернуть все в рулетик. Начинаем заворачивать со стороны рыбы.
- Бока получившегося рулета можно подровнять, обрезав их. Рулет разрезаем пополам и выкладываем на тарелку.
- Дополняем закуску разрезанным пополам яйцом, помидорками черри, ягодами облепихи и зеленью. Также можно добавить немного соли.
Новая версия традиционных бутербродов с килькой!
скриншот с видео Duubel