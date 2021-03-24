Ср, 24.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
4

ВИДЕО ⟩ С помощью утюга: эстонский шеф удивил новой подачей всеми любимых бутербродов с килькой
Как на президентском приеме!

Шеф повар Йоэль показывает новый способ приготовления бутербродов с килькой. ФОТО: скриншот с видео Duubel

В ходе передачи Duubel эстонский шеф-повар Йоэль Острат поделился креативной подачей традиционного бутерброда с килькой. Примечательно, что шеф добавил неожиданный ингредиент, который придаст классической закуске еще более насыщенный вкус! Смотри видео рецепта, читай инструкцию и мотай на ус.

Ингредиенты 

Из ингредиентов нам понадобится черный хлеб, острая килька, и особый ингредиент от Йоэля, который придаст немного кислинки к закуске – облепиха

Также потребуется: 

- сваренное вкрутую яйцо (5 минут)
- немного подсолнечного масла 
- зелень 
- помидоры черри
- крем-сыр из козьего сыра 

Приготовление

  • Накрываем черный хлеб бумагой для выпечки.
     
  • Далее берем разогретый утюг и начинаем сдавливать хлеб, проглаживая его под прессом горячего утюга. Должны получиться разглаженные хлебные лепешки.

«Из этого выйдет закуска, достойная президентского приема!»

4

- восклицает Йоэль, который точно знает, как произвести фурор с помощью блюд для ваших гостей. 

  • Для намазки в отдельной миске смешиваем крем-сыр из козьего сыра с облепихой. Некоторые ягоды смело раздавите ложкой, так выйдет сок.
     
  • После этого выкладываем получившуюся смесь на "проглаженный" хлеб, а на край хлеба, поверх крема, выкладываем два кусочка кильки.
     
  • Далее стоит свернуть все в рулетик. Начинаем заворачивать со стороны рыбы. 
     
  • Бока получившегося рулета можно подровнять, обрезав их. Рулет разрезаем пополам и выкладываем на тарелку. 
     
  • Дополняем закуску разрезанным пополам яйцом, помидорками черри, ягодами облепихи и зеленью. Также можно добавить немного соли.

    Новая версия традиционных бутербродов с килькой!

    скриншот с видео Duubel



 

НАВЕРХ
Back