ВИДЕО ⟩ С помощью утюга: эстонский шеф удивил новой подачей всеми любимых бутербродов с килькой

В ходе передачи Duubel эстонский шеф-повар Йоэль Острат поделился креативной подачей традиционного бутерброда с килькой. Примечательно, что шеф добавил неожиданный ингредиент, который придаст классической закуске еще более насыщенный вкус! Смотри видео рецепта, читай инструкцию и мотай на ус.