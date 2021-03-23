БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Весна пришла, растаял снег: на улицах Таллинна оказались горы мусора, шприцов и не только

Фотограф портала Elu24 отправился на прогулку по улицам Таллинна, чтобы посмотреть, что же скрывалось под слоем снега на протяжении нескольких месяцев. Ему на глаза попали большие груды бытового мусора, много шин, шприцев, книг, контейнеров и многочисленная мягкая мебель.

Весь небольшой мусор нужно выбрасывать в мусорные контейнеры, а более крупные предметы стоит отвозить на ближайшую станцию ​​для сбора мусора.

Пункты сбора отходов расположены в Таллинне в Пяэскюла, Рахумяэ, Пярнамяэ и Пальяссааре. Более подробную информацию о станциях для отходов можно найти ЗДЕСЬ!

Пункты приема отходов бесплатно принимают от жителей Таллинна: • бумагу и картон; • пластиковые отходы; • металл; • стекло; • упаковку; • растительное масло; • необработанную древесину; • сортированный бетон, кирпич, плитку и керамические изделия; • пригодную для использования мебель; • укомплектованные электрические приборы и электронику (например, холодильники, телевизоры); • автомобильные шины; • пригодная к употреблению одежда; • биоразлагаемые отходы садоводства и озеленения. Ограниченное количество следующих бытовых опасных отходов: • отходы, содержащие масло; • отходы краски, клея, смол; • химические отходы; • старые лекарства; • острые и колющие предметы; • инфекционные отходы; • лампы дневного света; • ртутные отходы; • аккумуляторы и батареи; • моющие средства; • упаковка, содержащая опасные вещества или загрязненная ими; • огнетушители.



