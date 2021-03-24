ВЫ БЫ ПОЛЕТЕЛИ? ⟩ Жительница Таллинна рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время длительного перелета на Занзибар

Занзибар, если кто не знает, – райский остров, принадлежащий Танзании и омываемый со всех сторон теплым Индийским океаном. Это бескрайние пляжи с белоснежным песком и невероятной бирюзовой водой, куда хочется улететь немедленно. Кстати, жители Эстонии летают на Занзибар и проводят там обычно недели две-три.

Путешествие на курорт у Оксаны заняло 17 часов, перелет был по маршруту Таллинн-Хельсинки-Доха-Занзибар. И Оксану поразил контраст аэропортов Хельсинки и Дохи (столица Катара): насколько безлюдным был первый и каким гудящим ульем выглядел второй.

Оксана рассказала, что визу и все необходимые бумаги она оформила заранее, сделала тест на коронавирус, хотя никто и нигде во время перелета не просил его показать. «В аэропорту меня встречал трансфер, дорога до Нунгви заняла около двух часов. В отель я приехала в 10 утра, заселение у них проходит в 16.00, но меня заселили уже часа в два. Надели браслет на руку, и я пошла осматриваться», - говорит путешественница.

По словам Оксаны, «народу в отеле было прилично - 99% русские. Солнца с утра обычно нет, оно включается в полдень, заходит резко: просто падает за океан примерно в 18.30». Воробьева советует тем, кто планирует отправиться на Занзибар,

Заката как такового на Занзибаре нет, солнце мгновенно падете в море, и темнота Оксана Воробьева брать отель «все включено», потому что такая система удобна для тех, «кто много ест и особенно пьет». Как заметила Оксана, «алкоголь - качественный и известных марок».

Россияне летят на Занзибар чартерами, и не только из Москвы или Санкт-Петербурга, а даже из холодного Новосибирска, и, как узнала Оксана, путевка на двоих стоит там столько, сколько в Эстонии на одного.

На острове много русских туристов, русская речь слышна повсюду Оксана Воробьева Таллиннку приятно поразил тот факт, что, несмотря на тотальную нищету за пределами пятизвездочного отеля, нигде нет краж. «Воровства нет совсем. Я оставляла и телефон, и наушники, и деньги совершенно спокойно на шезлонгах и ходила купаться или еще куда-нибудь. Обслуживающий персонал отеля не возьмет, а отдыхающие и подавно. Местным на территорию отеля вход воспрещен. Было видно, что люди тут отдыхают не бедные. Сам отель 5 звезд, был заявлен как 18+, но детей было полно, - вспоминает Воробьева. - Я заказывала стирку - это стоит 7 долларов, налог на проживание оплачивается при выезде - 1 доллар за день».

«Индийский океан - моя любовь, он теплый, как парное молоко. В этой местности приливы и отливы, есть морские ежи, поэтому многие купаются в тапках. На берегу работает то ли охрана, то ли полиция. На береговой линии продают всякую ерунду, но торговцы не слишком навязчивы. Меня интересовал только тюлений отдых, да и была всего одна неделя. Если же вы хотите экскурсии, то надо ехать на две недели точно. Я съездила только в Стоун-таун, как и планировала. К тому же надо было сдавать тест. Авиакомпания Qatar Airways за время моего отдыха ввела новые правила, а так как я летела через Стокгольм, то мой тест должен был быть сделан

Оксана влюбилась в ласковый и теплый Индийский океан Оксана Воробьева за 48 часов. Я делала тест в пятницу - в выходные на Занзибаре ничего не работает, а вылет был в понедельник. Сам тест получила в воскресенье. Поездка на такси туда -обратно обошлась мне в 120 долларов, тест стоит 80 долларов. Заодно купила там же сувениры», - говорит Оксана.