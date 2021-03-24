ВЫ БЫ ПОЛЕТЕЛИ? ⟩ Жительница Таллинна рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться во время длительного перелета на Занзибар

Занзибар, если кто не знает, – райский остров, принадлежащий Танзании и омываемый со всех сторон теплым Индийским океаном. Это бескрайние пляжи с белоснежным песком и невероятной бирюзовой водой, куда хочется улететь немедленно. Кстати, жители Эстонии летают на Занзибар и проводят там обычно недели две-три.
Путешествие на курорт у Оксаны заняло 17 часов, перелет был по маршруту Таллинн-Хельсинки-Доха-Занзибар. И Оксану поразил контраст аэропортов Хельсинки и Дохи (столица Катара): насколько безлюдным был первый и каким гудящим ульем выглядел второй.
Оксана рассказала, что визу и все необходимые бумаги она оформила заранее, сделала тест на коронавирус, хотя никто и нигде во время перелета не просил его показать. «В аэропорту меня встречал трансфер, дорога до Нунгви заняла около двух часов. В отель я приехала в 10 утра, заселение у них проходит в 16.00, но меня заселили уже часа в два. Надели браслет на руку, и я пошла осматриваться», - говорит путешественница.
По словам Оксаны, «народу в отеле было прилично - 99% русские. Солнца с утра обычно нет, оно включается в полдень, заходит резко: просто падает за океан примерно в 18.30». Воробьева советует тем, кто планирует отправиться на Занзибар,
брать отель «все включено», потому что такая система удобна для тех, «кто много ест и особенно пьет». Как заметила Оксана, «алкоголь - качественный и известных марок».
Заката как такового на Занзибаре нет, солнце мгновенно падете в море, и темнота
Оксана Воробьева
Россияне летят на Занзибар чартерами, и не только из Москвы или Санкт-Петербурга, а даже из холодного Новосибирска, и, как узнала Оксана, путевка на двоих стоит там столько, сколько в Эстонии на одного.
Таллиннку приятно поразил тот факт, что, несмотря на тотальную нищету за пределами пятизвездочного отеля, нигде нет краж. «Воровства нет совсем. Я оставляла и телефон, и наушники, и деньги совершенно спокойно на шезлонгах и ходила купаться или еще куда-нибудь. Обслуживающий персонал отеля не возьмет, а отдыхающие и подавно. Местным на территорию отеля вход воспрещен. Было видно, что люди тут отдыхают не бедные. Сам отель 5 звезд, был заявлен как 18+, но детей было полно, - вспоминает Воробьева. - Я заказывала стирку - это стоит 7 долларов, налог на проживание оплачивается при выезде - 1 доллар за день».
На острове много русских туристов, русская речь слышна повсюду
Оксана Воробьева
«Индийский океан - моя любовь, он теплый, как парное молоко. В этой местности приливы и отливы, есть морские ежи, поэтому многие купаются в тапках. На берегу работает то ли охрана, то ли полиция. На береговой линии продают всякую ерунду, но торговцы не слишком навязчивы. Меня интересовал только тюлений отдых, да и была всего одна неделя. Если же вы хотите экскурсии, то надо ехать на две недели точно. Я съездила только в Стоун-таун, как и планировала. К тому же надо было сдавать тест. Авиакомпания Qatar Airways за время моего отдыха ввела новые правила, а так как я летела через Стокгольм, то мой тест должен был быть сделан
за 48 часов. Я делала тест в пятницу - в выходные на Занзибаре ничего не работает, а вылет был в понедельник. Сам тест получила в воскресенье. Поездка на такси туда -обратно обошлась мне в 120 долларов, тест стоит 80 долларов. Заодно купила там же сувениры», - говорит Оксана.
Оксана влюбилась в ласковый и теплый Индийский океан
Оксана Воробьева
Оксана отметила и поражающую повсеместную нищету. «По дороге, когда едешь в город, поражает страшная нищета. Люди, особенно мужчины, просто стоят или сидят вдоль дорог, кто-то что-то продаёт, домики - это халупы без окон и дверей, некоторые выглядят как после бомбежки, мусор везде и грязь. Женщины ходят в национальной одежде, мужчины одеты свободно. Но все очень дружелюбные», - отмечает Оксана.
Так выглядит Стоун-таун
Оксана Воробьева