Вт, 23.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что у них не было тайной свадьбы за три дня до официальной церемонии

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

Одним из самых обсуждаемых моментов интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри стало заявление герцогини о том, что они с принцем Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии, пишет Сплетник.

Однако действительность этой тайной свадьбы была поставлена под сомнение, потому что многие не поверили, что это была законная церемония. В Великобритании для заключения законного брака на торжестве должно присутствовать не менее двух свидетелей.

Вчера Меган и Гарри наконец внесли ясность в свое заявление. Пресс-секретарь пары сказал, что они обменялись клятвами за несколько дней до своей официальной свадьбы 19 мая. Однако этот обмен клятвами не является браком.

Напомним, что в интервью Меган рассказала, что они с Гарри обменялись клятвами на заднем дворе своего дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Стивен Бортон, оформлявший брачные документы пары, заявил, что Меган все не так поняла.

Мне очень жаль, но Меган явно сбита с толку и дезинформирована. Они не обвенчались тремя днями ранее в присутствии архиепископа Кентерберийского. Специальная лицензия, которую я помог составить, позволила им пожениться в часовне Святого Георгия в Виндзоре, и то, что произошло там 19 мая 2018 года и было замечено миллионами людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом,

— сказал он.

Документ о заключении брака принца Гарри и Меган Маркл оказался в распоряжении британской газеты The Sun. Он подтверждает, что пара действительно заключила брак 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. В свидетельстве Гарри указан как "холостой", а его профессия — как "принц Соединенного Королевства", Меган — как "разведенная" и "актриса". Ее отец Томас Маркл записан как "художник по свету", а принц Чарльз — как "принц Соединенного Королевства".


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back