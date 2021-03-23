Вт, 23.03.2021
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ПОЛЕГЧЕ! ⟩ Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy

Настя Ивлеева ФОТО: Instagram

Ведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте, пишет Сегодня.

На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда,

– написала в посте Настя.

На фото Ивлеева позировала как в белье, так и полностью обнаженный. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.

Над снимками работала команда ведущей, потому звезда назвала эту обложку "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".

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