ПОЛЕГЧЕ! ⟩ Настя Ивлеева полностью обнажилась для Playboy
Ведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте, пишет Сегодня.
Ведущая и блогер Настя Ивлеева снялась для российского Playboy. Звезда "Орла и решки" полностью обнажилась перед камерой, а фотографией поделилась в своем Instagram-аккаунте, пишет Сегодня.
– написала в посте Настя.
На фото Ивлеева позировала как в белье, так и полностью обнаженный. Тематикой ее фотосессии стала цифровая реальность.
Над снимками работала команда ведущей, потому звезда назвала эту обложку "лучшей и самой дорогой за историю русского Playboy".
Смотри больше фото ЗДЕСЬ!