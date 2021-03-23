ФОТО ⟩ Смертельная худоба: сын Анны Михалковой довел себя до истощения

Сын актрисы Анны Михалковой, 19-летний Сергей Баков, опубликовал на своей странице в Instagram пугающее фото — на нем молодой человек выглядит смертельно худым. Его тело буквально состоит из острых углов: щеки ввалились, лопатки торчат, а задранные вверх руки выглядят ужасающе тонкими.

В сториз Сергей разместил еще более впечатляющий кадр. На нем сын артистки раздет по пояс и выглядит, мягко говоря, нездорово. Пользователи сети всерьез обеспокоены состоянием Бакова, который, по их словам, «тает на глазах».

В прошлом году внук режиссера Никиты Михалкова оказался в центре скандала — из окна его квартиры выпала модель Ксения Пунтус. Как показала экспертиза, девушка была пьяна. Предположение, что ее могли столкнуть, не подтвердились. Выяснилось, что погибшая любила сидеть на подоконнике и однажды просто не удержалась и сорвалась вниз, напоминают «Дни.ру».

Сергей — средний сын Анны Михалковой. У нее также есть семилетняя дочь Лида и 20-летний Андрей. Все трое детей родились в союзе актрисы с предпринимателем Альбертом Баковым.



