ЭТО ПРО ВАС ⟩ Эксперты назвали самую опасную позу во время сидячей работы

«Когда вы сидите нога на ногу, равно как и с поджатой ногой, вы опираетесь только на одну половинку таза, седалищную кость, другая – словно зависает в воздухе. Создается боковой наклон таза, а это и боковой наклон позвоночника. Если сидеть так несколько минут в день, то ничего страшного не произойдет, но если это привычная поза, то совсем скоро наступает перенапряжение мышечных структур вокруг зависшей в воздухе половины таза. Так как он не опирается на поверхность, его держат мышцы», – объясняет корреспонденту «МИР 24» фитнес-тренер международной школы Polestar Pilates Татьяна Лукина.

Поза, в которой вы сидя опираетесь только на одну ногу, грозит повреждением крестообразных связок и даже мениска. «Перегружаются крестообразные связки и передние рога мениска, что может привести к дискомфортным ощущениям в коленном суставе при ходьбе. Так что же делать? Сесть на седалищные кости ровно с опорой на ноги. Стул должен быть такой высоты, чтобы стопы без труда полностью касались пола. При этом, например, желательно отрегулировать положение компьютера так, чтобы он был на линии глаз и четко перед вами», – отмечает Лукина.

Когда вы садитесь за работу, помните, что высота стула должна быть такой, чтобы бедра были слегка наклонены в сторону коленей, при этом они не должны быть полностью на сиденье, комментирует кандидат медицинских наук и мануальный терапевт Сергей Макеев.

«Садитесь так или выбирайте такой стул, чтобы на нем оказалось не больше половины бедра, а лучше – одна треть. В правильном положении – прямое тело чуть-чуть подается вперед, бедра немножко наклонены в сторону коленей. Часть нагрузки со спины уходит на ноги. В этом состоянии постарайтесь расслабить все мышцы спины, груди, живота. Постарайтесь почувствовать, что мышцы тела могут просто отдыхать и расслабляться. Когда вы потренируетесь, научитесь так держать тело, то сможете сидеть на любых заседаниях, собраниях, в офисах сколько угодно долго и не уставать», – заключил Макеев.



