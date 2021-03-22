УХ ТЫ! ⟩ В Исландии вулкан проснулся впервые за 6000 лет

Извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, дремавшего несколько тысячелетий, произошло в пятницу, 19 марта. Видео, на котором запечатлена текущая лава, 19 марта разместило у себя на странице в Twitter Исландское метеорологическое бюро, передает Vesti.ru.

Однако сейчас, по словам сейсмологов, вулкан начал понемногу затихать.

За сравнительно небольшое время интенсивность лавы заметно увеличивалась. Однако власти пока не видят причин для эвакуации местных жителей. По их мнению, гора, на которой происходит извержение, находится на безопасном расстоянии от крупных автомобильных магистралей и населенных пунктов.

Однако, по некоторым данным, дороги, ведущие в район извержения перекрыты, а авиакомпаниям пока предоставили право самим решать, стоит ли осуществлять полеты в этом районе.

Проснувшийся вулкан горы Фаградальсфьядль не проявлял активности уже 6000 лет, а вообще на полуострове Рейкьянес это первое извержение за 781 год!