Владимир Путин решил сделать прививку от коронавируса. Какую вакцину он выберет?

Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам вакцинации против COVID-19. В ходе заседания президент России заявил, что у российского препарата не выявлено побочных эффектов, и он готов воспользоваться прививкой уже 23 марта. По словам Дмитрия Пескова, процедура будет проходить в непубличной обстановке, без камер. «Одной из трех наших. Все — хорошие и надежные», — отвечал на вопросы о названии вакцины пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что одной из первых прививку сделала дочь Владимира Владимировича. Причем, пошла на этот шаг еще в момент испытаний «Спутника V» только на второй фазе. «Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — так объявил о своем решении Путин.

Напомним, что помимо «Спутника V» в стране зарегистрировано также два препарата против вируса нового типа: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ранее президент объяснял, почему не спешил с важной процедурой. «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — говорил 68-летний президент.

Глава государства также отметил, что ситуация с пандемией в стране стабилизирована, благодаря грамотной работе медиков и массовой вакцинации. «Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей научной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — говорил он.



