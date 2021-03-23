Гороскоп на 23 марта: Овнов ждут траты, а Скорпионов подарки судьбы

Овен

Вам гороскоп на сегодня прогнозирует неожиданную прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению - оно будет ошибочным. Способность к анализу и острый, пытливый ум вам найти выход из противоречивых операций. Вы сможете разгадать все загадки и ребусы, предложенные жизнью. Уверенность и оптимизм помогут справиться с накопившимися проблемами.

Телец

Гороскоп на сегодня предупреждает - удача может отвернуться от вас в любой момент, так что лучше закончить ранее начатые дела. Избегайте резких суждений и высказываний, от которых придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах. Отношения между скорее всего обострятся, всплывут старые обиды, проблемы, возможны упреки, ревность.

Близнецы

Ваша жизненная энергия сегодня находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

Рак

Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для финансового разрешения потребуются большие время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за нарушения или невозможности полноценного общения.

Лев

Гороскоп обещает удачу. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Усиливается сексуальный потенциал, магнетизм и интуиция. Рассчитывать на то, что ваше обаяние найдет отклик у представителей противоположного пола.

Дева

День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей. Благоприятный день для заключения брака, зачатия. Супружеская жизнь принесет радость многим представителям данного знака. Окончание любого дела будет результативным, принесет почет, уважение, укрепление авторитета.

Весы

Благоприятный день для Весов творческих профессий. Девиз дня - великодушие, общение и душевное равновесие. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми, с которой можно поделиться и радостью, и печалью.

Скорпион

Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.

Стрелец

Во второй половине дня тщеславие или нечуткость может стать причиной ссоры с близким человеком или агрессии со стороны посторонних. Следует внимательно отнестись к своему психическому здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.

Козерог

Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Козерогам делают заманчивое предложение, но не спешите получить: результат может быть сомнителен. Женщинам-Козерогам будет трудно победить в себе страх и сомнение.

Водолей

Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль. Возможно, перед вами откроются новые перспективы. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Во второй половине дня могут небольшие проблемы со здоровьем. Не беспокойтесь - болезнь не будет продолжаться долго.

Рыбы

Сегодня не рекомендуются поездки. Возможно, появятся проблемы с вашим здоровьем или со здоровьем родственников. Надеждам и планам не суждено осуществиться. Велика опасность травматизма, так что будьте внимательны при переходе улицы, также будьте осторожны с электроприборами, рекомендует vedmochka.net .



