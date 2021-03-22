Пн, 22.03.2021
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ФОТО ⟩ Смотри, какая красавица завоевала титул «Топ-модель мира»

В конкурсе красоты на звание «Топ-модель мира» победила участница из Перу. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Международный конкурс красоты The Top Model of the World ежегодно с начала 90-х определяет самых красивых моделей. В марте 22-летнюю перуанскую красавицу Пьеринну Патино Флорес удостоили звания «Топ-модель мира», сообщает Elu24.

The Top Model of the World или «Топ-модель мира» — это международный конкурс красоты, в котором красавицы в возрасте от 17 до 32 лет получают титул на год, как самой прекрасной топ-модели.

Как и положено конкурсу красоты, победительницу выбирают после того, как модели проходят три тура: интервью, показ бикини и вечерних платьев.

В этом году конкурс проходил в Египте, и 16 марта победительницей стала 22-летняя Пьеринна из Перу, которой перешел титул от испанской модели Николь Менайо. Пьеринна будет удерживать титул самой красивой топ-модели мира до 2022 года. Титул первой и второй принцесс получили девушки из Мексики и Колумбии.

На официальном сайте конкурса о Пиеринне мало что написано. В число своих талантов девушка приписывает рисование.  У молодой девушки чуть более 23000 поклонников в Instagram.


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