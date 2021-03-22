МУРАШКИ ПО КОЖЕ ⟩ Нарвский хиромант изнасиловал несовершеннолетнюю пациентку: иначе бы она не поправилась!

31-летний Адамсон раньше занимался бизнесом, но позже выучился на факира, это приносило ему куда больше денег. Адамсон колесил по городам и весям, провозгласив себя именитым философом, создателем новой веры и библии, гипнотизером. Кроме того, он был удостоен почетного звания верховного жреца Буша и считал себя директором Академии оккультизма, помощником и учеником известного американского профессора Майера, а также блестящим знатоком и исследователем человеческой души. Sakala добавляет ко всему вышесказанному еще два титула: специалист по любовным технологиям и психотехник.

Адамсон объяснил, что как великий дух он связан с тремя медиумами. Они рассказывают людям о счастье и несчастьях, прошлом, настоящем и будущем с почасовой точностью, дают предупреждения и советы, предсказывают скрытые несчастные случаи.

Хиромант пообещал похоронить себя на 12 дней на глубине 12 метров под землей, откуда ему снова пришлось восстать живым. Он также пообещал пройтись по воде, подняться на высоту 190 метров и многое другое.

Жертвы рекламы

К сожалению, вскоре жертвой рекламы стала так называемая Сальме П., работавшая на Нарвской суконной фабрике. В августе 1933 года встревоженная мать отвела свою дочь в приемную Адамсона на улице Виру в Нарве для лечения. Хиромант выслушал беспокойство женщины и попросил ее дочь зайти в кабинет. Мать ребенка осталась в приемной.

Но крики девочки вскоре раздались из кабинета, но мать сначала не думала ничего плохого, потому что врач часто причиняет боль больным. Только позже выяснилось, что когда Адамсон остался наедине с девочкой, он велел Сальме раздеться и подверг сексуальному насилию. Дочь рассказала матери, когда вышла из кабинета врача. Мать сразу же пригрозила сообщить властям, но чудо-врач спокойно ответил, что иначе лечить больную нельзя.

Полиция быстро арестовала Адамсона. На слушании Адамсон объяснил, что половой акт произошел по соглашению между ними. Однако Сальме подтвердила, что Адамсон утверждал, что магия сексотерапии очень необходима. Адамсон работал в нескольких городах, но особенно прославился в Вильянди. Говорили, что жертвами чудо-доктора стали и другие женщины, но в полицию они не сообщили.