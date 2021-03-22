Гороскоп на 22 марта: у Весов ожидается прилив энергии, а Рыб ждет романтическая встреча

Овен

Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все перемены, прежде чем приниматься за работу. Ваши дела могут замедлиться, оттого что натолкнутся на непреодолимые препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. Нужно опасаться за состояние здоровья.

Телец

Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Успеха добьетесь с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей.

Близнецы

Верное решение сможет подсказать ваш покровитель. Смело идите навстречу судьбе. Вероятные перемены значительно улучшат ваше положение. Нанесите визиты давним друзьям, забытым родственникам. Будьте осторожнее с питанием – вероятно отравление или переедание.

Рак

Благоприятный период для новых знакомств, смены обстановки, путешествий. Свежие впечатления и ощущения вам потребуются сейчас как никогда. Не стоит экономить. Открытость миру и людям принесет вам массу положительных эмоций.

Лев

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, поездкам, прогулкам на свежем воздухе. Замкнутость вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Дева

Сегодня вероятны недоразумения и неприятности, которые негативно отразятся на вашем авторитете. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с окружающими, вызов обществу. Проявив свойственную вам способность к анализу, мягкость и скромность, вы сможете изменить ситуацию к лучшему.

Весы

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Ваши неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить людей, даже хорошо знающих вас.

Скорпион

Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность, внимание к его проблемам. Романтический ужин при свечах будет кстати.

Стрелец

Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека.

Козерог

Будьте осторожны сегодня. Желательно отложить поездки, соревнования, конкурсы, так как велика вероятность поражений, неудач, травм, нервного срыва. С особым вниманием отнеситесь к детям. Вероятен пророческий сон.

Водолей

Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к переменам проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения.

Рыбы