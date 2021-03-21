«Скоро моему младшему в армию»: Юрий Гальцев показал редкое фото с внуком

Заслуженный артист России, пародист и актер, а также художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев опубликовал на своей странице редкое фото с внуком-тезкой. Молодому человеку 17 лет, его жизненный путь только начинается, и знаменитый дедушка решил обратиться к парню с мудрым напутствием.

«Скоро моему младшему в армию. Тоже Гальцев, тоже Юрий. Хочу, чтоб нашел себя в жизни. Гальцевы пробивались всегда сами. " Рассчитывай всегда на себя», — говорил мой отец, когда я брался за какое-то дело. По сей день так и делаю! И живу!» — подписал снимок артист.

Поклонники 59-летнего юмориста пожелали Гальцеву-младшему удачи и отметили, что решение пойти служить — истинно мужской поступок. Фанаты также обратили внимание, что Юрий очень похож на знаменитого деда. Многие даже подумали, что Юрий не внук, а сын артиста, настолько велико сходство между ними.