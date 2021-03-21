Вс, 21.03.2021
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ВИНОВАТ КИРКОРОВ? ⟩ Анастасия Стоцкая объявила о расставании с мужем

Анастасия Стоцкая ФОТО: Instagram

В эфире радиопередачи «Все к лучшему» певица в беседе с призналась, что разошлась с супругом Сергеем Абгаряном 2,5 года назад.

Отвечая на вопрос о том, как они с мужем пережили самоизоляцию, сделала неожиданное признание, заявив, что с Сергеем ее давно уже ничего не связывает. «Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе», — сказала Стоцкая.

Анастасия также призналась, что разрыв для нее был очень сложным периодом, поэтому она не обсуждала личную жизнь, обо всем, что происходило в семье, знали только самые близкие для певицы люди.

Теперь же решила признаться, что семья распалась, упомянув о том, что с бывшим супругом они остались друзьями. По словам Анастасии, Сергей Абгарян ежедневно видится с детьми и остается замечательным отцом. «Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте», — отметила .
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