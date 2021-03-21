ВИНОВАТ КИРКОРОВ? ⟩ Анастасия Стоцкая объявила о расставании с мужем

Отвечая на вопрос о том, как они с мужем пережили самоизоляцию, сделала неожиданное признание, заявив, что с Сергеем ее давно уже ничего не связывает. «Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе», — сказала Стоцкая.