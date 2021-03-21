Политик Раймонд Кальюлайд возмущен: что делал на акции протеста против коронавирусных ограничений член одной из правящих пратий?

Кальюлайд подвергся критике со стороны политиков Центристской партии, министра социальных дел Танеля Кийка и министра внутренних дел Кристиана Яани.

«В то же время из опубликованных в СМИ фото и видео понятно, что одним из лидеров протеста является Танель Габченко, муниципальный политик и центрист. Может, партии стоит сначала поговорить со своими людьми?» - написал Раймонд Кальюлайд в Facebook.

«Сейчас чрезвычайно важно работать вместе, чтобы победить вирус и вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать, - считает социал-демократ. - Содействие или внимание со стороны городских чиновников к противникам антикоронавирусных мер, на мой взгляд, никоим образом не помогает решить проблему, но, возможно, я ошибаюсь». Кроме того, Кальюлайд призывает своих коллег по партии дать понять правительству, что в Эстонии глубокий кризис.

В немногочисленных комментариях под постом Кальюлайда также отметился и Танель Габченко, еще шесть лет назад ударно работавший пекарем на Statoil. «Спасибо, Раймонд Кальюлайд. Рад, что меня заметили. Да, мы действительно находимся в кризисе с какой стороны ни посмотри, но мы сами не вызывали этот кризис», - комментирует Габченко, на аватарке которого написано «Остановить фальшивую пандемию».