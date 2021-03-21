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Политик Раймонд Кальюлайд возмущен: что делал на акции протеста против коронавирусных ограничений член одной из правящих пратий?

Автомобильное ралли-протест ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Политик Раймонд Кальюлайд недоумевает. Он опубликовал пост в Facebook, где возмущается двойными стандартами правящей коалиции. Поводом стало присутствие на субботней акции протеста против коронавирусных ограничений одного из лидеров Центристской партии. «Одним из лидеров (или, по крайней мере, одним из самых активных участников) сегодняшней демонстрации против короновирусных ограничений является Танель Габченко, муниципальный политик и центрист», - написал в критическом посте член Рийгикогу от социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд и по совместительству единокровный брат нашего президента, пишет Elu24.

Кальюлайд подвергся критике со стороны политиков Центристской партии, министра социальных дел Танеля Кийка и министра внутренних дел Кристиана Яани.

«В то же время из опубликованных в СМИ фото и видео понятно, что одним из лидеров протеста является Танель Габченко, муниципальный политик и центрист. Может, партии стоит сначала поговорить со своими людьми?» - написал Раймонд Кальюлайд в Facebook.

«Сейчас чрезвычайно важно работать вместе, чтобы победить вирус и вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать, - считает социал-демократ. - Содействие или внимание со стороны городских чиновников к противникам антикоронавирусных мер, на мой взгляд, никоим образом не помогает решить проблему, но, возможно, я ошибаюсь». Кроме того, Кальюлайд призывает своих коллег по партии дать понять правительству, что в Эстонии глубокий кризис.

В немногочисленных комментариях под постом Кальюлайда также отметился и Танель Габченко, еще шесть лет назад ударно работавший пекарем на Statoil. «Спасибо, Раймонд Кальюлайд. Рад, что меня заметили. Да, мы действительно находимся в кризисе с какой стороны ни посмотри, но мы сами не вызывали этот кризис», - комментирует Габченко, на аватарке которого написано «Остановить фальшивую пандемию».

«Хоть я и не поддерживаю Центристскую партию, но все же невозможно контролировать деятельность каждого члена. Я не могу себе представить такую огромную организацию, члены которой ведут себя и думают одинаково 24/7», - написал член Консервативной партии Яак Мадисон, добавив, что это не означает, что он лично не понимает позицию Габченко.

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