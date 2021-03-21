ВАМ ВЕЗЕТ? ⟩ Какие знаки Зодиака чаще всего выигрывают в лотерею

Овен

Овны наделены энергией успеха, которая преследует их по жизни. Обладателей знака сопровождает удача, особенно это касается сферы финансов. Овны идут вперед по карьерной лестнице, в достижении целей им часто помогать случайные, но полезные знакомства. Если Овен не побрезгует совета и прислушается к авторитетному мнению, то их шансы на успех будут очень высоки. Не отнять у Овнов и собственной развитой интуиции, указывающей на правильные пути.

Скорпионы

Скорпионы с рождения наделены большим количеством положительных качеств, хотя и довольно скверного характера у них не отнять. Несмотря на частые эмоциональные сбои, этот знак притягивает и располагает к себе. Скорпионы — сильные и уверенные в себе люди, их магнитизм позволяет представителям знака легко выстраивать счастливый жизненный путь. Удача приходит к Скорпионам неожиданно, но их уверенность систематически обеспечивает этому знаку счастливое стечение обстоятельств. Скорпионам обязательно повезет, используйте свою возможность вытянуть счастливый билет.

Стрелец

Еще одни любимцы фортуны. Стрельцы яркий пример материальности мыслей. То, что они задумывают, практически всегда исполняется. У Стрельцов отлично развита интуиция, они способны на реализацию планов самыми нестандартными путями, о которых другие даже не додумывались. Порой Стрельцы сами не обращают внимания на то, как складывается их жизнь, а удачные моменты уже давно становятся обыденностью для рожденных под этим знаком. Стрельцам свойственны счастливые находки и выигрыши в лотерее.

Водолей

Водолеи — легкие на подъем, они готовы идти за своей удачей долго и упорно, пускай этот путь будет полон приключений и трудностей. Водолеи смогут воспользоваться своей уникальной интуицией для того, чтобы переманить фортуну на свою сторону. Представители этого знака с легкостью угадывают направления, в которых необходимо двигаться для достижения успеха. Все, что им необходимо – это немного концентрации и веры, а удача будет сопутствовать им практически во всех жизненных сферах, особенно связанных с финансами.

Козерог