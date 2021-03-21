НОВЫЙ ЛЮБОВНИК? ⟩ Кристина Асмус позирует в объятиях незнакомца

Актриса Кристина Асмус удивила всех фотографией в объятиях симпатичного незнакомца. Она рассказала подписчикам в Instagram, что снимок был сделан для ее нового спектакля в Санкт-Петербурге.

«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу „Вернувшиеся“, в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно!» — гордо заявила знаменитость.

Впрочем, подписчиков Кристины Асмус куда больше заинтересовал ее партнер по спектаклю и по фото. Многим показалось, что актеры сильно напоминают влюбленных. Тем более, что Асмус недавно намекнула на новые отношения.

«Я думала, уже пара»; «Отлично смотритесь»; «Это кто? Новый любовник?» — предположил один из подписчиков.

«Конечно! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно!» — отшутилась в ответ Кристина Асмус.

По всей видимости, не все юзеры заметили ссылку на аккаунт, которую поставила знаменитость. Звезда фильма «Текст» указала, что на снимке с ней актер БДТ имени Товстоногова Егор Медведев.