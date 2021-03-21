НОВЫЙ ЛЮБОВНИК? ⟩ Кристина Асмус позирует в объятиях незнакомца
Актриса развелась с юмористом Гариком Харламовым в прошлом году, пишет Пятый канал.
Актриса развелась с юмористом Гариком Харламовым в прошлом году, пишет Пятый канал.
Актриса Кристина Асмус удивила всех фотографией в объятиях симпатичного незнакомца. Она рассказала подписчикам в Instagram, что снимок был сделан для ее нового спектакля в Санкт-Петербурге.
«Кристина сказала, Кристина сделала! Обещала сообщить о новых датах легендарного провокационного шоу „Вернувшиеся“, в котором мы можем с вами оказаться один на один в комнате? Сообщила, и билеты были раскуплены мгновенно!» — гордо заявила знаменитость.
Впрочем, подписчиков Кристины Асмус куда больше заинтересовал ее партнер по спектаклю и по фото. Многим показалось, что актеры сильно напоминают влюбленных. Тем более, что Асмус недавно намекнула на новые отношения.
«Я думала, уже пара»; «Отлично смотритесь»; «Это кто? Новый любовник?» — предположил один из подписчиков.
«Конечно! Ко мне в ленту ведь только через постель попасть можно!» — отшутилась в ответ Кристина Асмус.
По всей видимости, не все юзеры заметили ссылку на аккаунт, которую поставила знаменитость. Звезда фильма «Текст» указала, что на снимке с ней актер БДТ имени Товстоногова Егор Медведев.
В 2020 году Кристина Асмус рассталась, а затем и официально развелась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Дочка экс-супругов Настя осталась жить с матерью, но отец часто навещает ее. Оба говорили, что останутся друзьями ради ребенка.