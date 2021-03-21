Гороскоп на 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Овен

Этот день будет активным и динамичным для многих Овнов. Вероятно, что окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Возрастет уважение окружающих. Партнеры проявят порядочность и надежность.

Телец

Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут вас стороной, вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь – звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях.

Близнецы

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний – признак неверно выбранного пути.

Рак

Не исключено, что сегодня вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам давно не встречались, пригласите их в гости.

Лев

День отмечен усилением негативного внешнего влияния. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем: нервный срыв или легкая травма. Возможны легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня, многолюдных мест. Откажитесь от тяжелой и суррогатной пищи, спиртных напитков.

Дева

Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов. У женщин-Дев возможно новое романтическое увлечение. Сны в этот день могут быть вещими.

Весы

День символизирует духовные искания и совершенствование. На фоне усилившейся интуиции вероятны пророчества и предвидение событий будущего. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Скорпион

Рекомендуется сосредоточиться на мыслях, проанализировать свои поступки и устремления, посетить храм. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Стрелец

Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Козерог

Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Вероятно, что вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной работы. Полноценный отдых гарантирован в кругу семьи, в общении с детьми, которые передадут вам свои радостные чувства.

Водолей

Удача на вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное направление жизнедеятельности. Не исключены риск и смелые решения, которые могут принести немалую выгоду. Главное – вовремя остановиться.

Рыбы