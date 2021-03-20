«Больше пейте»: врач-нарколог дал совет, как снизить вред от употребления алкоголя

Алкоголь для человека яд. При любом употреблении он отравляет организм, поэтому лучше всего отказаться от него совсем, пишет Medikforum.ru.

Однако, есть способы, которые позволяют минимизировать вредное воздействие этилового спирта, если обстоятельства и приятная компания благоприятствуют употреблению горячительных напитков.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев советует после каждой порции спиртного, будь то рюмка, бокал или кружка, делать глоток нейтральной жидкости.

«Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций», — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

При этом специалист подчеркнул, что под жидкостью не подразумевается газировка, тем более сладкая. Она еще больше усиливает опьянение и приводит к головной боли.

Лучше всего запивать обычной водой. Можно воспользоваться американским методов употребления крепких спиртных напитков с добавлением льда. Таким образом концентрация спиртов снижается вместе с вредным воздействием на организм.

Кстати, по оценкам аналитиков, минувший карантинный год повысил потребление именно крепких спиртных напитков. При этом население стало выбирать более качественный алкоголь.

Возможно, связано это с тем, что снизилась туристическая активность и народ ищет другие способы снижения напряжения. На высвободившиеся деньги приобретается другое средство для релакса.

К тому же закрытие баров и ресторанов заставило осваивать профессию домашних барменов и учиться готовить коктейли самостоятельно.