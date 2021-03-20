Гороскоп на 20 марта: у Овнов повышенный жизненный тонус, а Раки должны отдыхать

В личной жизни складывается благоприятная ситуация, вы можете довериться собственной интуиции. Поводов для ссоры с любимым человеком не возникнет, да и с членами семьи вы поладите без труда. Общение с друзьями будет приятным, если вы не откажетесь выступить инициатором общих развлечений.

Дева

Избегайте неоправданного риска, даже если соблазн будет весьма силен. Сегодня вы готовы многое поставить на карту, однако результаты вряд ли оправдают ожидания. А вот спокойная работа в соответствии с ранее составленным планом принесет достойные плоды. Прекрасный день для переговоров с проверенными деловыми партнерами, внесения уточнений в ранее заключенные соглашения.

Жизненный тонус высок, серьезных проблем со здоровьем не возникнет, если вы не станете слишком увлекаться спиртными напитками и утомительными развлечениями. В личных отношениях чрезвычайно полезными будут верность традициям и способность прислушаться к доводам здравого смысла. Не идите на поводу у эмоций: есть опасность угодить в расставленную недоброжелателями ловушку.

Весы

Существуют определенные проблемы, однако немедленного решения они не требуют, а потому и вас особенно не беспокоят. Это день философского отношения к жизни, спокойного принятия всего происходящего. В атмосфере всеобщей спешки и суеты вы станете своеобразным оплотом надежности, мудрости и благоразумия. И в личных, и в деловых отношениях именно вами придется принимать судьбоносные решения; не пугайтесь груза ответственности – он не окажется слишком тяжелым.

Неплохой день для активного отдыха, общения с друзьями, разнообразных встреч в неформальной обстановке. Вы будете находиться в центре внимания, и наверняка сможете завязать интересные знакомства, если захотите этого. Однако не заставляйте любимого человека ревновать – это никому не пойдет на пользу.

Скорпион

Стабильность и предсказуемость навевают скуку, а потому Скорпионы могут решиться на опрометчивые поступки, а то и вовсе наделать глупостей. Ваши идеи, которые кажутся очень удачными и перспективными, вызовут недоумение у коллег и близких людей. Прежде, чем приступать к реализации замыслов, постарайтесь проанализировать чужие ошибки, иначе придется учиться на собственных, а это не всегда приятно.

Дружелюбие и оптимизм сделают вас желанным членом любой компании, однако для начала близких отношений это не самый подходящий день. Вы легко увлекаетесь и рискуете оказаться жертвой ловкого манипулятора, если не прислушаетесь вовремя к советам надежных друзей.

Стрелец

День не лишен неприятных моментов, однако Стрельцы смогут преодолеть все преграды, которые возникнут на их пути. Важно не придавать большого значения мелочам: именно умение отделить главное от второстепенного сегодня будет вам особенно полезно. Проблемы профессионального характера возникнут у тех, кто привык рассчитывать на помощь со стороны. Не исключены финансовые сложности, возможны непредвиденные расходы.