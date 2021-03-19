Самая счастливая страна в мире — Финляндия, Эстония на 28-ом месте, а Россия на 60-ом

Страна уже в четвертый раз подряд возглавила рейтинг. В десятку самых счастливых стран вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия, пишет Lenta.ru.

США заняли 14-е место, Великобритания — 18-е, а Франция — 20-е. Россия заняла 60-ю строчку. Из стран бывшего СССР самые хорошие показатели у Эстонии и Литвы – они на 28-м и 29-м местах соответственно.

Самыми несчастливыми странами стали Зимбабве и Танзания.