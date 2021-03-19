Злоупотребление алкоголем сильно сказалось на организме Седоковой

Анна Седокова в личном блоге сообщила поклонникам, что решила отказаться от злоупотребления едой и спиртными напитками. Впереди у артистки 44 дня, в течение которых она планирует пересмотреть свои пищевые привычки. По словам артистки, ее решение о начале трансформации совпало с Великим постом. Девушка отметила, что у нее особые отношения с религией и Богом, но она пока не готова выносить их на публичное обсуждение. При этом певица отметила, что, если бы не вера, она бы точно не смогла пойти на такой шаг.