Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца

Крис Ваубен (Chris Wauben) много лет страдал от болезни желчного пузыря. Врачи предупреждали, что его состояние может ухудшиться из-за нездорового питания и избыточного веса. В 38 лет мужчина попытался последовать их советам и отказался от употребления мяса. «К сожалению, на вегетарианской диете я продержался всего несколько месяцев», — рассказывает он, пишет Lenta.ru.

Спустя девять лет Ваубен вновь задумался о похудении. Во время карантина он посмотрел фильм про Джеймса Бонда и заинтересовался, чем питается актер Дэниел Крейг, который играл главную роль. Оказалось, что тот придерживается диеты, требующей потреблять больше белка и строго ограничивающей потребление углеводов. Мужчина хотел последовать его примеру, но это оказалось ошибкой. Такой рацион привел лишь к тому, что у него снова разболелся желчный пузырь.

Тогда Ваубен стал искать другую диету. Он прочитал, что при болезнях желчного пузыря может быть полезен отказ от животных продуктов, и решил проверить это на себе. С первой недели ноября мужчина избавился от запаса мяса и молочных продуктов и набил холодильник овощами, фруктами, бобами, а также веганскими заменителями молока и мяса.

Вначале я весил 82,5 килограмма. К тому времени, когда недели стали превращаться в месяцы, я знал, что стал весить меньше. На мне отлично смотрелись штаны 28 размера, хотя обычно носил 36-й. В декабре я взвесился и обнаружил, что за три месяца сбросил 20 килограммов. С тех пор я больше не взвешивался, но уверен, что похудел еще на несколько килограммов