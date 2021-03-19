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ВИДЕО ⟩ Эстонская оперная певица показала танцы на шесте в прямом эфире

Трийн Леллеп продемонстрировала свои способности в танце на пилоне. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Трийн Леллеп - эстонская оперная певица - в течение недели вела программу TV3 Duubel. В четверг вечером, в прямом эфире Леллеп показала зрителям, что помимо пения у нее есть и другие навыки. А именно, танцы на шесте. 

На этой неделе на канале TV3 вечернее телешоу Duubel вела Трийн Леллеп, которая стала известной благодаря оперному пению. Совместно с ней передачу вел певец и телеведущий Март Сандер. Вчера вечером, к ним также присоединилась тренер по экзотическим танцам на пилоне - Macey Muse (Мейси Мьюз).

Под руководством Мейси, Леллеп дала жару в прямом эфире! Оперная певица смело вскочила на шест и показала свое мастерство. Когда Леллеп закончила свой танец на шесте, Мейси Мьюз поставила ей высший бал, передает Elu24.

«Мне это так понравилось!», - воскликнула Леллеп и сделала еще несколько поворотов вокруг шеста.

Посмотрите, насколько хорошо получился танец на пилоне у Трийн Леллеп:

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