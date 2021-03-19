Стоит попробовать ⟩ В Таллинне теперь можно будет заняться котойогой!
Кафе Nurri, расположенный в центре Таллинна, решил сделать что-то невероятно мило и проводить так называемые занятия по котойоге путем онлайн-трансляций.
Кафе Nurri, расположенный в центре Таллинна, решил сделать что-то невероятно мило и проводить так называемые занятия по котойоге путем онлайн-трансляций.
Каждую среду все энтузиасты йоги и друзья кошек могут присоединиться к тренеру по йоге Трийну через Zoom, где помимо занятий сможете понаблюдать за симпатичными четвероногими друзьями, передает портал Uudised.tv3.
Преподаватель студии йоги Aurora Трийну Йыхве будет проводить занятия в кафе среди кошек, а зрители смогут присоединиться и поучаствовать, находясь в своих домах, одновременно с инструктором или же в течение нескольких дней, просмотрев занятие в записи.
Узнать больше о мероприятии можно ЗДЕСЬ!