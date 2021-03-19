Гороскоп на 19 марта: Тельцам стоит залечь на дно, а Весам должна сопутствовать удача

Овен

Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести вас сегодня из душевного равновесия. Отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости. Необходима сдержанность в словах. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

Телец

Ваш жизненный потенциал сегодня имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами.

Близнецы

Сегодня противоречивый день, несущий как положительные, так и отрицательные тенденции. В финансовой сфере намечается подъем, однако непредвиденные траты поглотят львиную долю прибыли. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам – возможны самые тягостные последствия.

Рак

Начало дня благоприятно для индивидуальной деятельности. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности. Велика вероятность полного краха надежд.

Лев

Неблагоприятны поездки и путешествия. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или ложной информацией. Звезды указывают на вероятные осложнения со здоровьем. У тех, кто заболеет сегодня, болезнь примет затяжной характер.

Дева

Не исключено, что сегодня вам придется решать домашние и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. Избегайте напряжения в отношениях с детьми-подростками. Спорные вопросы можно разрешить только в атмосфере любви и уважения.

Весы

Ваш жизненный потенциал пока удерживается на высоком уровне. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть. Люди одинокие или ищущие приключений могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола.

Скорпион

Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с друзьями. Вероятно, ваша активность и порядочность будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Сны могут быть вещими.

Стрелец

Благоприятный день для Стрельцов творческих профессий. Возможны интересные встречи, обмен опытом, заманчивые предложения или выгодные заказы. Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Однако не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может подавить практические черты вашего характера.

Козерог

День символизирует борьбу с темными силами, концентрацию энергии. Он способствует преодолению козней противников, защите своих интересов. Многие почувствуют неудовлетворенность собой. Этот день может проверить Козерогов на устойчивость и расположит их к переосмыслению своей жизни.

Водолей

Сегодня вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями. События могут развиваться не совсем так, как вы планировали. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Вы преодолеете негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуются осторожность и взвешенность в общении.

Рыбы