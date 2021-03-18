Ксенофобы в пролете: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

В шуточном расследовании ведущая собиралась рассказать, «кто такая ваша представительница в вашем представлении». В самом начале она намекнула, что Манижа стала для мира бедствием хуже коронавируса, пожаров и экономического кризиса. Затем она встретилась с «экспертом». В интервью он признался, что выкрал скелет певицы из квартиры, пока она спала. После недолгого эксперимента он пришёл к выводу, что на самом деле артистка вовсе не человек, а соль, пишет Life.ru.
Такой шуточный ответ покорил сердца многих пользователей Сети и вызвал улыбку. В комментариях девушку хвалили за подход и смелость, желая победы в конкурсе.
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021, решив уступить место другим талантливым исполнителям. Поэтому на отборочном конкурсе Манижа обошла группы Therr Maitz и #2Маши с необычной песней Russian Woman («Русская женщина»). Зрители выбрали её всенародным голосованием в прямом эфире, однако после победы ксенофобы девушку затравили в Сети за национальность и внешность. Такая представительница не понравилась многим: Милонов, Жириновский и Лоза не оценили песню Манижи. В этом их поддержала и певица Гречка.