Ксенофобы в пролете: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

В шуточном расследовании ведущая собиралась рассказать, «кто такая ваша представительница в вашем представлении». В самом начале она намекнула, что Манижа стала для мира бедствием хуже коронавируса, пожаров и экономического кризиса. Затем она встретилась с «экспертом». В интервью он признался, что выкрал скелет певицы из квартиры, пока она спала. После недолгого эксперимента он пришёл к выводу, что на самом деле артистка вовсе не человек, а соль, пишет Life.ru.