Вс, 21.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Ксенофобы в пролете: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Манижа ФОТО: Скриншот с Instagram

Имя перспективной певицы Манижи Сангин прогремело на весь мир после того, как девушку всенародно выбрали для выступления на Евровидении от России. Однако сразу после этого артистка столкнулась со шквальным огнём хейта, который в большинстве случаев относился к её происхождению. Многих возмутил тот факт, что Манижа родилась в Таджикистане, поэтому певица опубликовала свой ответ на все претензии.

В шуточном расследовании ведущая собиралась рассказать, «кто такая ваша представительница в вашем представлении». В самом начале она намекнула, что Манижа стала для мира бедствием хуже коронавируса, пожаров и экономического кризиса. Затем она встретилась с «экспертом». В интервью он признался, что выкрал скелет певицы из квартиры, пока она спала. После недолгого эксперимента он пришёл к выводу, что на самом деле артистка вовсе не человек, а соль, пишет Life.ru.

Такой шуточный ответ покорил сердца многих пользователей Сети и вызвал улыбку. В комментариях девушку хвалили за подход и смелость, желая победы в конкурсе.

Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021, решив уступить место другим талантливым исполнителям. Поэтому на отборочном конкурсе Манижа обошла группы Therr Maitz и #2Маши с необычной песней Russian Woman («Русская женщина»). Зрители выбрали её всенародным голосованием в прямом эфире, однако после победы ксенофобы девушку затравили в Сети за национальность и внешность. Такая представительница не понравилась многим: Милонов, Жириновский и Лоза не оценили песню Манижи. В этом их поддержала и певица Гречка.

НАВЕРХ
Back