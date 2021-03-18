В США ⟩ Порнозависимость подтолкнула мужчину пристрелить восемь женщин

В среду власти предъявили 21-летнему Роберту Аарону Лонгу обвинения в убийстве восьми человек в нескольких массажных салонах в Атланте, штат Джорджия. Массовая стрельба, в результате которой погибли восемь женщин, шесть из которых азиатского происхождения, вызвала панику среди американцев с азиатскими корнями, все чаще становящихся объектаминападок во время пандемии коронавируса.

На допросе в полиции Лонг заявил, что убийства, совершенные им во вторник, были совершены не на почве расовой ненависти, а в результате возникшей у него «сексуальной зависимости». Власти предполагают, что убийца атаковал людей, которых он считал «источником искушения».

В общей сложности Лонг убил восемь человек, семеро из них – женщины, причем шестеро – выходцы из Азии, сообщает «Голос Америки».

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что независимо от мотивации убийцы, совершенные им преступления «неприемлемы, омерзительны и это нужно прекратить».

По информации властей, Лонга задержали, когда он направлялся во Флориду, где планировал атаковать некий объект, имеющий отношение к «сфере производства порнографии».

«У него, по-видимому, есть проблема, которую он считает сексуальной зависимостью, и он считает эти места (массажные салоны)... искушением, которое он хотел устранить», – сообщил журналистам Джей Бейкер, шериф округа Чероки.

Спустя день после стрельбы следствие пытается установить, что могло заставить молодого человека, которого его одноклассники вспоминают как «очень милого» парня и ревностного христианина, совершить самое массовое убийство, какого в США не былопочти два года.

По словам шерифа Фрэнка Рейнолдса, слишком рано говорить, что нападения были совершены на расовой почве: «сейчас многое говорит о том, что [этой причины] могло и не быть» – сказал он.

Серия убийств началась в массажном салоне Youngs Asian в Вудстоке, примерно в 50 км к северу от Атланты, где Лонг ранил пятерых человек. Четверо из них скончались от ран.

Массажный салон в Джорджии Акворт, США, с надписью «Хватит ненавидеть азиатов». В этом салоне были расстреляны четыре женщины. ФОТО: Elijah Nouvelage/AFP/Scanpix

Следующее нападение было совершено примерно в 48 км от Атланты в массажном салоне Gold Spa, где Лонг убил трех женщин. Еще одна женщина получила смертельное ранение в спа-салоне через дорогу.

Через несколько часов Лонг был арестован властями округа Крисп при поддержке Национальной гвардии. Преступник отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться на автомобиле, и его удалось остановить только после того, как машина полиции протаранила машину Лонга.

Полицейские вышли на подозреваемого благодаря помощи его родителей, которые опознали сына по видеозаписям в новостях и сообщили полиции номер его мобильного телефона, что и привело к его аресту.

Президент Джо Байден заявил в среду, что ФБР проинформировало его о преступлении и отметил, что американцы азиатского происхождения обеспокоены ростом насилия. Он назвал нападение «очень неприятным» явлением.

«Нам еще не ясен мотив. Но я хочу обратиться к представителям американцев азиатского происхождения: мы поддерживаем вас и понимаем, как это напугало, шокировало и возмутило всех людей», – заявила вице-президент Камала Харрис, которая сама является первой в истории США женщиной смешанного афроамериканского и южноазиатского происхождения, избранной на второй пост в государстве.

Джей Бейкер, капитан полиции округа Чероки в Джорджии, США, на конференции по стрельбе в массажных салонах 17 марта. ФОТО: Alyssa Pointer/AP/Scanpix