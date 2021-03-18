В США ⟩ Порнозависимость подтолкнула мужчину пристрелить восемь женщин

Во вторник расстрелы произошли в двух спа-салонах в Атланте и еще в одном в Акворте, примерно в 16 километрах к западу от Вудстока, в результате чего погибли восемь женщин. Из них шестеро было азиатского происхождения. По мнению следователей, Роберт Лонг, нападавший на жителей азиатского происхождения, вряд ли руководствовался расовой ненавистью.
В среду власти предъявили 21-летнему Роберту Аарону Лонгу обвинения в убийстве восьми человек в нескольких массажных салонах в Атланте, штат Джорджия. Массовая стрельба, в результате которой погибли восемь женщин, шесть из которых азиатского происхождения, вызвала панику среди американцев с азиатскими корнями, все чаще становящихся объектаминападок во время пандемии коронавируса.
На допросе в полиции Лонг заявил, что убийства, совершенные им во вторник, были совершены не на почве расовой ненависти, а в результате возникшей у него «сексуальной зависимости». Власти предполагают, что убийца атаковал людей, которых он считал «источником искушения».
В общей сложности Лонг убил восемь человек, семеро из них – женщины, причем шестеро – выходцы из Азии, сообщает «Голос Америки».
Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что независимо от мотивации убийцы, совершенные им преступления «неприемлемы, омерзительны и это нужно прекратить».
По информации властей, Лонга задержали, когда он направлялся во Флориду, где планировал атаковать некий объект, имеющий отношение к «сфере производства порнографии».
«У него, по-видимому, есть проблема, которую он считает сексуальной зависимостью, и он считает эти места (массажные салоны)... искушением, которое он хотел устранить», – сообщил журналистам Джей Бейкер, шериф округа Чероки.
Спустя день после стрельбы следствие пытается установить, что могло заставить молодого человека, которого его одноклассники вспоминают как «очень милого» парня и ревностного христианина, совершить самое массовое убийство, какого в США не былопочти два года.
По словам шерифа Фрэнка Рейнолдса, слишком рано говорить, что нападения были совершены на расовой почве: «сейчас многое говорит о том, что [этой причины] могло и не быть» – сказал он.
Серия убийств началась в массажном салоне Youngs Asian в Вудстоке, примерно в 50 км к северу от Атланты, где Лонг ранил пятерых человек. Четверо из них скончались от ран.
Следующее нападение было совершено примерно в 48 км от Атланты в массажном салоне Gold Spa, где Лонг убил трех женщин. Еще одна женщина получила смертельное ранение в спа-салоне через дорогу.
Через несколько часов Лонг был арестован властями округа Крисп при поддержке Национальной гвардии. Преступник отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться на автомобиле, и его удалось остановить только после того, как машина полиции протаранила машину Лонга.
Полицейские вышли на подозреваемого благодаря помощи его родителей, которые опознали сына по видеозаписям в новостях и сообщили полиции номер его мобильного телефона, что и привело к его аресту.
Президент Джо Байден заявил в среду, что ФБР проинформировало его о преступлении и отметил, что американцы азиатского происхождения обеспокоены ростом насилия. Он назвал нападение «очень неприятным» явлением.
«Нам еще не ясен мотив. Но я хочу обратиться к представителям американцев азиатского происхождения: мы поддерживаем вас и понимаем, как это напугало, шокировало и возмутило всех людей», – заявила вице-президент Камала Харрис, которая сама является первой в истории США женщиной смешанного афроамериканского и южноазиатского происхождения, избранной на второй пост в государстве.
«Мы знаем, что он является зависимым от порнографии, который разработал психические проблемы из-за постоянного просмотра порно. Он устал от порнографии и он не мог выйти из порочного круга. Похоже, 16 марта был для него очень плохим днем, и он решил снять стресс, забрав чужие жизни», - сказал Бейкер.