БЕРЕМ ВСЕ! ⟩ Вот так будет выглядеть и работать ковидный паспорт

Граждане смогут получить сертификат в органах здравоохранения бесплатно. Изначально он будет представлен в цифровом виде, но по запросу его можно получить и в бумажной версии. Важная составляющая – наличие QR-кода, свидетельствующего о подлинности документа и содержащего цифровую печать.

Согласно сообщению, цифровой «зеленый сертификат» будет состоять из трех блоков. При пересечении границ учитывается любой из них. В первом будут содержаться данные о прошедшей вакцинации, а именно: марка препарата, место и время поставленной прививки и количество введенных доз. Во втором – результаты тестирования методом ПЦР. И в третьей части будет представлена информации о перенесенном заболевании за последние 180 дней.