БЕРЕМ ВСЕ! ⟩ Вот так будет выглядеть и работать ковидный паспорт

Граждане смогут получить сертификат в органах здравоохранения бесплатно. Изначально он будет представлен в цифровом виде, но по запросу его можно получить и в бумажной версии. Важная составляющая – наличие QR-кода, свидетельствующего о подлинности документа и содержащего цифровую печать.
Согласно сообщению, цифровой «зеленый сертификат» будет состоять из трех блоков. При пересечении границ учитывается любой из них. В первом будут содержаться данные о прошедшей вакцинации, а именно: марка препарата, место и время поставленной прививки и количество введенных доз. Во втором – результаты тестирования методом ПЦР. И в третьей части будет представлена информации о перенесенном заболевании за последние 180 дней.
«Зеленый сертификат» будет выдаваться лицам, привитым любой вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), на сегодня это Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Это освободит граждан от карантинных мер и тестирования на COVID-19, а также позволит беспрепятственно перемещаться внутри Европейского союза. Также документ станет доступен людям с прививкой от коронавируса, разрешенной на национальном уровне, как например, «Спутник V» в Венгрии. Однако такие лица смогут посещать только те страны ЕС, которые также одобрили данный препарат. Отметим, что Еврокомиссия подчеркнула временный характер нововведений. Они будут отменены как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании пандемии COVID-19 и стабилизации эпидемиологической ситуации, передает tourdom.ru.