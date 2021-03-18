Словно и не рожала: Лобода показала точеную фигуру на пляже

Светлана Лобода часто удивляет фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram певицы насчитывает 6 млн подписчиков, а ее публикации регулярно набирают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

На днях Светлана опубликовала архивные фото, где запечатлена во время пляжного в компании старшей дочери Евангелины. Из одежды на певице лишь купальник, что позволяет рассмотреть ее фигуру со всех сторон.

Идеально плоский живот артистки ставит под сомнение тот факт, что она вообще когда-либо рожала - настолько он подтянутый.

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