ПЛОЩАДНАЯ БРАНЬ! ⟩ В Сеть слили видео, где актер Ян Цапник материт съемочную группу

Несколько недель назад состоялась премьера комедийного сериала «По колено», которая прошла довольно успешно. Вокруг проекта не было никаких скандалов и склок, а репутация не была ничем подпорчена. Пока в Сети не появилось видео со съемок сериала, на котором 52-летний Ян Цапник в резкой форме выговаривает опоздавшему члену группы. «Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас *** и *** в закат!» - говорит Ян Цапник.