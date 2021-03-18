ПЛОЩАДНАЯ БРАНЬ! ⟩ В Сеть слили видео, где актер Ян Цапник материт съемочную группу
Работа способна вымотать актера и морально, и физически, но даже это не оправдывает подобного поведения, пишет Лайф.
Работа способна вымотать актера и морально, и физически, но даже это не оправдывает подобного поведения, пишет Лайф.
Несколько недель назад состоялась премьера комедийного сериала «По колено», которая прошла довольно успешно. Вокруг проекта не было никаких скандалов и склок, а репутация не была ничем подпорчена. Пока в Сети не появилось видео со съемок сериала, на котором 52-летний Ян Цапник в резкой форме выговаривает опоздавшему члену группы. «Официально предупреждаю, что можете дрочить, можете снимать, но ровно в шесть часов я посылаю вас *** и *** в закат!» - говорит Ян Цапник.
Провинившийся коллега — по-видимому, оператор — возразил, что они больше времени потеряли из-за отповеди актера. Но тот его уже не слушал, направляясь прочь из кадра. В комментариях под роликом, правда, некоторые пользователи Сети предположили, что это вирусная реклама сериала, который только недавно вышел.