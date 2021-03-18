ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ «Мужья постарались!» Сестры-близнецы Арнтгольц родили сыновей с разницей в 20 дней

Знаменитые актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц являются живым доказательством теории о том, что между близнецами существует очень тесная связь даже во взрослом возрасте, а их биологические ритмы практически синхронизированы. Звезды стали мамами с разницей всего в 20 дней! Причем у обеих родились мальчики.

О пополнении в семье первой сообщила Татьяна. Вернее, ее супруг — актер Марк Богатырев. Новоиспеченный папа опубликовал трогательное фото с малышом на руках в Instagram. О появлении на свет третьего ребенка Ольги поклонники узнали лишь спустя несколько часов, когда увидели совместное фото селебрити в сети с голубыми браслетами — такие выдают только роженицам, напоминает «Экспресс газета».

— написала теперь уже многодетная мама Ольга в сети.

К слову, именно сегодня, 18 марта, красавицы-актрисы отмечают свой общий 39 день рождения. Татьяна трогательно поздравила сестру с этим важным событием, напомнив, что появилась на свет с 20-минутной разницей.

Самые дорогие браслеты на Земле… Самые дорогие подарки… С днем рождения нас! #мамыблизнецы #20днейразницы #мужьямолодцы, 40

— подписала снимок младшая Арнтгольц.

Если верить сообщениям в соцсети, Татьяна окрестила сына ласковым именем Данила, а Ольга выбрала более строгое — Лев.

Свадьба Арнтгольц и Богатырева состоялась в 2020 году. Никаких подробностей о торжестве пара не сообщала. Они встречаются с 2018 года, когда познакомились на съемках проекта «Наживка для ангела». Марку очень нравится, что Таня работает в той же сфере, что и он.

«Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса. Мне такой вариант подходит, потому что я сначала мужчина, потом уже актер. Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек», — делился Богатырев.

Напомним, что у Татьяны есть дочь Мария от первого брака с Иваном Жидковым. Актриса развелась с ним в 2013-м и долго не могла решиться на новые серьезные отношения. Сейчас Арнтгольц забыла все обиды и нормально общается с экс-супругом.