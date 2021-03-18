НАКОНЕЦ! ⟩ Пользователи Instagram в Эстонии получили доступ к долгожданным обновлениям

В сотрудничестве с блогерами и музыкантами со всего мира Facebook и Instagram создали новые для людей способы быть вместе и делиться своими чувствами. Самая молодая функция приложения Facebook - Reels - позволяет это делать с помощью видео и музыки.

Что такое Instagram Reels?

При помощи функции Reels вы сможете записывать 15-секундные ролики со звуком и различными эффектами (как в Тик-Ток). Если вы публикуете Reels, то в вашем профиле появится отдельная вкладка, где будут находится короткие ролики. Кроме того, у Instagram Reels будет отдельная вкладка в рекомендациях.

Instagram Reels. ФОТО: Pressimaterjal

Как снимать Reels?

Откройте камеру в приложении, выберите «Reels» в нижней части экрана и запишите видео или загрузите из галереи.

В левой части экрана вы увидите множество инструментов для редактирования, которые помогут создать ролик, в том числе:

Музыка: поиск песней в музыкальной библиотеке Instagram. Также можете использовать оригинальный звук, просто записав с ним ролик. Когда вы публикуете роликом с оригинальным звуком, этот звук будет закреплён за вами и если у вас открытый профиль, другие пользователи смогут создавать ролики. используя ваш звук.

поиск песней в музыкальной библиотеке Instagram. Также можете использовать оригинальный звук, просто записав с ним ролик. Когда вы публикуете роликом с оригинальным звуком, этот звук будет закреплён за вами и если у вас открытый профиль, другие пользователи смогут создавать ролики. используя ваш звук. Эффекты AR: доступно множество эффектов в галерее эффектов Instagram, созданной авторами со всего мира.

доступно множество эффектов в галерее эффектов Instagram, созданной авторами со всего мира. Таймер и обратный отсчет: установите таймер для записи видео без помощи рук. После того, как вы нажмете кнопку записи, вы увидите обратный отсчет 3-2-1 перед началом записи.

установите таймер для записи видео без помощи рук. После того, как вы нажмете кнопку записи, вы увидите обратный отсчет 3-2-1 перед началом записи. Выровнять: выровняйте объекты из предыдущего видео перед записью следующего, чтобы создать плавные переходы для таких моментов, как смена одежды или появление новых персонажей в ролике.

выровняйте объекты из предыдущего видео перед записью следующего, чтобы создать плавные переходы для таких моментов, как смена одежды или появление новых персонажей в ролике. Скорость: выберите, чтобы ускорить или замедлить часть видео или аудио.

Записать Instagram Reels можно несколькими частями, сразу или загрузить из галереи. Для записи нужно нажать и удерживать кнопку в середине экрана снизу. Во время записи будет показываться индикатор прогресса вверху экрана.

Музыка в Facebook и Instagram

Помимо функции Reels, где для создания определенного настроения можно добавить музыку к видео, теперь можно добавлять музыку и Stories в Facebook или Instagram.