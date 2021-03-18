НАКОНЕЦ! ⟩ Пользователи Instagram в Эстонии получили доступ к долгожданным обновлениям

Начиная с этой недели у всех пользователей сети Instagram в Эстонии появилась возможность пользоваться двумя новыми функциями: Music, которую можно использовать как в Instagram, так и в Facebook, и Instagram Reels, позволяющая записывать видео длинной до 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты. Этот формат практически идентичен формату контента в TikTok.
В сотрудничестве с блогерами и музыкантами со всего мира Facebook и Instagram создали новые для людей способы быть вместе и делиться своими чувствами. Самая молодая функция приложения Facebook - Reels - позволяет это делать с помощью видео и музыки.
Что такое Instagram Reels?
При помощи функции Reels вы сможете записывать 15-секундные ролики со звуком и различными эффектами (как в Тик-Ток). Если вы публикуете Reels, то в вашем профиле появится отдельная вкладка, где будут находится короткие ролики. Кроме того, у Instagram Reels будет отдельная вкладка в рекомендациях.
Как снимать Reels?
Откройте камеру в приложении, выберите «Reels» в нижней части экрана и запишите видео или загрузите из галереи.
В левой части экрана вы увидите множество инструментов для редактирования, которые помогут создать ролик, в том числе:
Музыка: поиск песней в музыкальной библиотеке Instagram. Также можете использовать оригинальный звук, просто записав с ним ролик. Когда вы публикуете роликом с оригинальным звуком, этот звук будет закреплён за вами и если у вас открытый профиль, другие пользователи смогут создавать ролики. используя ваш звук.
Эффекты AR: доступно множество эффектов в галерее эффектов Instagram, созданной авторами со всего мира.
Таймер и обратный отсчет: установите таймер для записи видео без помощи рук. После того, как вы нажмете кнопку записи, вы увидите обратный отсчет 3-2-1 перед началом записи.
Выровнять: выровняйте объекты из предыдущего видео перед записью следующего, чтобы создать плавные переходы для таких моментов, как смена одежды или появление новых персонажей в ролике.
Скорость: выберите, чтобы ускорить или замедлить часть видео или аудио.
Записать Instagram Reels можно несколькими частями, сразу или загрузить из галереи. Для записи нужно нажать и удерживать кнопку в середине экрана снизу. Во время записи будет показываться индикатор прогресса вверху экрана.
Музыка в Facebook и Instagram
Помимо функции Reels, где для создания определенного настроения можно добавить музыку к видео, теперь можно добавлять музыку и Stories в Facebook или Instagram.
Вместе с добавлением желаемого трека можно добавить и Lyrics Sticker, благодаря которому на экране будут показаны слова песни, а также Music Question Sticker, который позволяет отвечать на вопрос в сопровождении определенной песни.