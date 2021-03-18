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СНИМИТЕ НЕМЕДЛЕННО! ⟩ Физики рассказали об опасности магнитов на холодильнике

Магнитики на холодильнике. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Сувениры с магнитами определенного типа способны нарушить работу электроники.

Привозя из отпуска очередной магнит и прикрепляя его на холодильник, многие не задумываются, может ли такой сувенир повлиять на работу бытовой техники. Преподаватель физики в «Хорошколе» Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, может ли магнит нарушить работу электроники.

По словам эксперта, большинство подарочных магнитов ферритовые, а значит абсолютно безвредны для бытовой техники, поскольку имеют слабое магнитное поле. Такие сувениры можно крепить даже на компьютер.

«Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», — пояснил Юрий Михайловский.

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