СНИМИТЕ НЕМЕДЛЕННО! ⟩ Физики рассказали об опасности магнитов на холодильнике
Сувениры с магнитами определенного типа способны нарушить работу электроники.
Сувениры с магнитами определенного типа способны нарушить работу электроники.
Привозя из отпуска очередной магнит и прикрепляя его на холодильник, многие не задумываются, может ли такой сувенир повлиять на работу бытовой техники. Преподаватель физики в «Хорошколе» Юрий Михайловский в интервью радио Sputnik рассказал, может ли магнит нарушить работу электроники.
По словам эксперта, большинство подарочных магнитов ферритовые, а значит абсолютно безвредны для бытовой техники, поскольку имеют слабое магнитное поле. Такие сувениры можно крепить даже на компьютер.
«Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», — пояснил Юрий Михайловский.