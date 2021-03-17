«Алло, это элементарно!»: по словам эстонского блогера мужчина просто обязан платить за ужин

Девушка находит естественным, если мужчина пригласил женщину, он также обязана заплатить за ужин или развлечения.

«Я встречалась с очень разными людьми, более или менее известными, но все они многого достигли в своей жизни, и со всеми ними никогда даже и не возникало вопроса, кто платит за ужин. Это же так элементарно», - считает Анита.

Иногда это меня саму заставляет удивляться - ало, женщины, это ведь элементарно - мы и не должны здесь спорить!, 5

- считает блогер.

Анита признает, что понимание такой динамики между мужчиной и женщиной пришло к ней еще из семьи. Позже, когда она сама ходила на свидания, девушка все больше и больше стала изучать такой этикет и удостоверилась, что он правильный. «Если вы видите, как он приносит матери цветы и подарки, то вы и думаете - это нормально», - рассуждает Анита.

«Конечно, самое главное - это то, что я читала об этом, и просто личный опыт. Когда я вижу, как ведут себя люди с доходами в миллионами, я склонна черпать у них мотивацию», - объясняет Анита.

Помимо прочего, она обнаружила, что в отношениях она более покорна по характеру, и, видимо, это мировоззрение больше соответствует ее натуре. В то же время он заявляет, что вопрос никогда не заключается в отсутствии независимости или финансов.