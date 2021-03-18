Гороскоп на 18 марта: Водолеи могут тяжело заболеть, а Ракам не стоит конфликтовать

Овен

Ответственный период для вас: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Стремление к экстравагантности женщин повлечет за собой неприятности.

Телец

Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег между партнерами по браку. У многих представителей знака вероятна потеря ценностей, которые важнее денег.

Близнецы

Духовное обновление женщин-Близнецов. Возрастет их личное обаяние, сексуальная энергия, склонность влиять на людей. У мужчин-Близнецов избыток энергии может вызвать неудовлетворенность достигнутыми результатами или стремление к реорганизации всего уклада жизни.

Рак

Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не приятными. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт.

Лев

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. В личной жизни вас подстерегают разочарования.

Дева

Гороскоп на сегодня обещает, что этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вероятно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне самоуверенными.

Весы

Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают – чужое влияние может иметь негативные последствия.

Скорпион

Астрологический прогноз на сегодня предупреждает Скорпионов: не ввязывайтесь в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию. Ваша способность улавливать все происходящее поможет объективно оценить суть вещей и событий.

Стрелец

Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Возрастают ваше личное обаяние, шарм. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми.

Козерог

Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые могут тоже двояко повлиять на ваше мироощущение. Будьте к себе критичнее. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности.

Водолей

Неблагоприятный день для вас, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Рыбы