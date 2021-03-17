ПОРАЗИТЕЛЬНО! ⟩ На игле фотошопа: восемь российских звезд, чья красота в Instagram оказалась жестоким обманом

В соцсетях часто хочется казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому пользователи улучшают свои фото при помощи ретуши, макияжа или удачных поз. Но некоторые звезды слишком на это полагаются, редактируя себя до неузнаваемости. А когда правда всплывает, над ними потешаются все фанаты, видя такие явные противоречия между ожиданием и реальностью, передает Лайф.
41-летняя Анна Семенович — бывшая участница группы «Блестящие», актриса и ведущая — попалась на фотошопе во время отдыха в Египте.
Фанаты с трудом узнали 43-летнюю актрису и телеведущую Анфису Чехову в Инстаграме Станислава Садальского, особенно в районе талии.
67-летняя певица Любовь Успенская многих расстроила обилием фотошопа на своих снимках.
Кристина Орбакайте редко размещает снимки, сделанные в домашней обстановке, да к тому же без косметики. На сей раз Орбакайте сделала исключение, но применила фильтр - вероятно, чтобы выглядеть более привлекательно. И вот какая разница!
27-летняя блогер Милана Тюльпанова в жизни не слишком похожа на ту фею, которую она демонстрирует в своем Инстаграме.
41-летняя блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня знаменита своей любовью к ретуши, которая превращает её в другого человека.
25-летняя модель и ведущая Анастасия Решетова на снимках в соцсетях разительно отличается от реальной себя.
34-летнюю певицу Кети Топурию не обошла стороной мания фотошопить свои снимки, поэтому на видео фанаты узнают её с большим трудом.
46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская уже стала своеобразным эталоном по фотошопу, который легко раскрывается во время прямых эфиров.