ПОРАЗИТЕЛЬНО! ⟩ На игле фотошопа: восемь российских звезд, чья красота в Instagram оказалась жестоким обманом

41-летняя Анна Семенович — бывшая участница группы «Блестящие», актриса и ведущая — попалась на фотошопе во время отдыха в Египте.

Анна Семенович ФОТО: Instagram

Фанаты с трудом узнали 43-летнюю актрису и телеведущую Анфису Чехову в Инстаграме Станислава Садальского, особенно в районе талии.

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram

67-летняя певица Любовь Успенская многих расстроила обилием фотошопа на своих снимках.

Любовь Успенская ФОТО: Instagram

Кристина Орбакайте редко размещает снимки, сделанные в домашней обстановке, да к тому же без косметики. На сей раз Орбакайте сделала исключение, но применила фильтр - вероятно, чтобы выглядеть более привлекательно. И вот какая разница!

Кристина Орбакайте ФОТО: Instagram

27-летняя блогер Милана Тюльпанова в жизни не слишком похожа на ту фею, которую она демонстрирует в своем Инстаграме.

Милана Тюльпанова ФОТО: Instagram

41-летняя блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня знаменита своей любовью к ретуши, которая превращает её в другого человека.

Виктория Боня ФОТО: Instagram

25-летняя модель и ведущая Анастасия Решетова на снимках в соцсетях разительно отличается от реальной себя.

Анастасия Решетова ФОТО: Instagram

34-летнюю певицу Кети Топурию не обошла стороной мания фотошопить свои снимки, поэтому на видео фанаты узнают её с большим трудом.

Кети Топурия ФОТО: Instagram

46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская уже стала своеобразным эталоном по фотошопу, который легко раскрывается во время прямых эфиров.