ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ? ⟩ Фото советского мороженого разделило пользователей Сети на два лагеря

Все началось с фотографии в аккаунте «Жизнь в СССР!», на которой была изображена девочка, которая аппетитно ест мороженое в вафельном стаканчике на майской демонстрации с транспарантом в руке.

Часть пользователей ностальгировала по советскому мороженому, его качеству и вкусу. Однако другие посчитали, что это мороженое производили из некачественных ингредиентов, и лакомство на самом деле ничем особенным не отличалось.

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«Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жестких в мире. Он был введен еще 12 марта 1941 года», — говорилось в описании к фото.

В комментариях пользователи Сети активно высказывали свое мнение.

«Да, мороженое было вкуснейшее»; «В ГУМе самое вкусное было. Нынче не сравнить, не тот вкус», — писали они.

«10-й круг пошел с мороженым. Больше гордиться нечем, в то время как тогда альтернативы не было, разве что вода с сахаром», — отметил один из комментаторов.