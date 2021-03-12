Очень горячо ⟩ Эстонские парни дадут прикурить ТОП-стриптизерам: можем принимать непристойные предложения, но...

Еще год назад организаторам девичников приходились лезть вон из кожи, чтобы найти кем порадовать глаз. Что было делать, если же стриптизер Марко не придходился по вкусу? К счастью для женщин, в конце прошлого года в Таллинне приземлился самолет, на борту которого находился австралийский стриптизер Джастин Лео МакНэрн, и внезапно, ситуация стала менее плачевной! А теперь выяснилось, что трое горячих мужчин, большая страсть которых также стриптиз, долгое время прятались в Южной Эстонии. И это следовало знать раньше!
Герт Суйк (27), Михкель Пари (27) и Карл-Мартин Крузе (28) - трое мужчин, которые еще летом 2019 года шутили на барбекю-вечеринке, какой была бы жизнь, если бы они стали стриптизерами. «В Эстонии не было развлечений с мужчинами на уровне Голливуда. Через несколько месяцев эта тема снова поднялась, и тогда мы решили, что для начала просто попробуем», - вспоминает Герт.
Вначале начале занимались самостоятельно. «Мы узнали об основных движениях из роликов Youtube, и вот так все пошло. Через несколько месяцев у нас состоялось первое выступление - это была небольшая рождественская вечеринка. Потом все стало разворачиваться все больше и больше», - говорит Герт.
Недавно, мы также писала про известного эстонского стриптизера Марко, который к Международном женскому дню выпустил клип с авторской песней - читайтеЗДЕСЬ!
Перед первым выступлением трое молодых мужчин сильно нервничали, но теперь все трое подтверждают, что это был очень веселый опыт. «Отзывы были очень положительными, и было очень приятно услышать, что наша деятельность заслуживает похвалы. Тогда мы и подумали, что именно экзотические развлечения - это для нас то, чем стоит заниматься от всего сердцем».
Михкель отмечает, что подготовка к выступлениям занимает довольно много времени. «Мы тренируемся по-разному: ходим в спортзал и на танцевальные тренировки. Мы делаем то и другое от трех до пяти раз в неделю. На это действительно уходит много времени», - признается мужчина. «Но это круто, - добавляет Герт. - В любом случае нужно заставлять себя двигаться - почему бы не совместить обе вещи между собой?».
Зрелым женщинам тоже нравится смотреть
«Все присутствующие могут что-то выиграть от нашего выступления, а не только тот, кто случайно сядет на основной стул. Все те, кто находятся с нами в комнате - поддерживают и проживают выступление вместе - про них нельзя забывать! Мы стараемся предложить впечатления каждому. Немного танцев, немного акробатических элементов и более тесный контакт с сексуальным подтекстом с человеком, который сидит на стуле. Очень приятно чувствовать настоящую химию, которая происходит в это время. Как воздух в комнате становится густым», - рассказывает Герт.
По словам мужчин, у чуть более зрелых женщин химия немного отличается. «Пожилая женщина тоже наслаждается видом, но в несколько ином ключе. Она может не смотреть на нас так, как будто хочет меня куда-то увести, а скорее просто наслаждается моментом», - считает Карл-Мартин. «У нас точно так же! Очень круто видеть, как человеку нравится все, что ты делаешь. Были ситуации, когда среди зрительниц было больше зрелых женщин. Особо вспоминается один спектакль. Нас снимала женщина, наверное, чья-то мать, может, даже бабушка! Я решил сделать ей сюрприз и тоже устроил ей легкий танец на коленях! Было очень здорово видеть реакцию женщины, но да, эта химия определенно немного отличается у пожилых людей», - добавляет Герт.
Яйцо или курица или кто кого копирует?
Как вообще парни посмели втиснутся в нишу стриптизера Марко? Одна из причин заключается в том, что Марко Тасане и Арнольд Оксмаа были единственными известными в Эстонии выступающими того времени, которые предлагали подобные развлечение. «У них есть солидная фан-база, и они делают свое дело», - говорит Герт. - Наша цель - донести до людей что-то новое и современное, где, помимо танца на коленях и физического контакта, будет еще и суета, на которую приятно смотреть! Танцевальные движения, различные прыжки, сальто и так далее!».
27-летний Джастин Лео МакНэрн, переехавший из Австралии в Эстонию по большой любви, за последние месяцы также покорил сердца многих женщин эротическими развлечениями. Герт, Михкель, и Карл-Мартин подтверждают, что приезд Джастина в Эстонию имеет огромное значение. «Мы с ним общались, встречались, даже тренировались вместе. Его изложение и общая идея очень похожи на наши. Если так можно сказать, Джастин поможет нам создать новую культуру», - считает Герт. «Если люди думают, что сейчас появились какие-то новые ребята и начали делать это по его веянью, то каждый имеет право на собственное мнение. Мы же не видим в этом ничего негативного», - добавляет он.
«В ноябре 2019 года мы стартовали. То, что у нас не такая большая известность, как, например, у Джастина, объясняется исключительно тем, что мальчик приехал из Австралии - о нем все говорят! Но, в конце концов, неважно, кто был первым. Мы очень легко справимся с Джастином здесь, в Эстонии! Я считаю, что здесь есть место и для новых артистов, потому что до сих пор царила полная пустота. Сегодня в Эстонии по-прежнему очень мало выступающих», - говорит Михкель.
Можно делать неприличные предложения, но…
Из трех мужчин только у Михкеля есть отношения, по словам которого его девушка всегда очень благосклонна и поддерживает его.
«Семья и близкие мне очень помогли», - признает Герт. - Пока я не встречал никого, кто бы сказал, о Господи, что ты делаешь. Они видят, что эротическое развлечение - это искусство, это что-то новое и новаторское!».
Конечно, вечеринки - это неотъемлемая часть работы артистов. По словам мужчин, на юге Эстонии дело обстоит иначе. «Мы очень конкретны в этом вопросе. Обычно мы идем туда совершенно трезвыми. Если во время мероприятия будет предложена выпивка или что-то подобное, мы вежливо согласимся. Мы можем поболтать с людьми после выступления и вместе сфотографироваться», - рассказывает Герт.
«Мы не собираемся тусоваться ни с кем напрямую - это сразу совершенно точно. Также бывает интерес, может ли вечеринка после этого продолжиться немного более интимно, но этого точно не произойдет!» Однако, по словам мужчин, такие предложения могут быть сделаны: «Это все-таки лестно!».