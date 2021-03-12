Очень горячо ⟩ Эстонские парни дадут прикурить ТОП-стриптизерам: можем принимать непристойные предложения, но...

Герт Суйк (27), Михкель Пари (27) и Карл-Мартин Крузе (28) - трое мужчин, которые еще летом 2019 года шутили на барбекю-вечеринке, какой была бы жизнь, если бы они стали стриптизерами. «В Эстонии не было развлечений с мужчинами на уровне Голливуда. Через несколько месяцев эта тема снова поднялась, и тогда мы решили, что для начала просто попробуем», - вспоминает Герт.

Вначале начале занимались самостоятельно. «Мы узнали об основных движениях из роликов Youtube, и вот так все пошло. Через несколько месяцев у нас состоялось первое выступление - это была небольшая рождественская вечеринка. Потом все стало разворачиваться все больше и больше», - говорит Герт.

Недавно, мы также писала про известного эстонского стриптизера Марко, который к Международном женскому дню выпустил клип с авторской песней - читайте ЗДЕСЬ!

Перед первым выступлением трое молодых мужчин сильно нервничали, но теперь все трое подтверждают, что это был очень веселый опыт. «Отзывы были очень положительными, и было очень приятно услышать, что наша деятельность заслуживает похвалы. Тогда мы и подумали, что именно экзотические развлечения - это для нас то, чем стоит заниматься от всего сердцем».

Михкель отмечает, что подготовка к выступлениям занимает довольно много времени. «Мы тренируемся по-разному: ходим в спортзал и на танцевальные тренировки. Мы делаем то и другое от трех до пяти раз в неделю. На это действительно уходит много времени», - признается мужчина. «Но это круто, - добавляет Герт. - В любом случае нужно заставлять себя двигаться - почему бы не совместить обе вещи между собой?».

ФОТО: Erakogu

Зрелым женщинам тоже нравится смотреть

«Все присутствующие могут что-то выиграть от нашего выступления, а не только тот, кто случайно сядет на основной стул. Все те, кто находятся с нами в комнате - поддерживают и проживают выступление вместе - про них нельзя забывать! Мы стараемся предложить впечатления каждому. Немного танцев, немного акробатических элементов и более тесный контакт с сексуальным подтекстом с человеком, который сидит на стуле. Очень приятно чувствовать настоящую химию, которая происходит в это время. Как воздух в комнате становится густым», - рассказывает Герт.