АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ? ⟩ Как обращаться с пьяной девушкой

Не кантовать!

Помни, что любое неосторожное движение может привести к опрокидыванию девушки, а любое опрокидывание — к телесным повреждениям и разгерметизации оболочки.

Осторожно, стекло!

Помни, что пьяную девушку не следует подпускать к мелким и крупным предметам из фарфора, фаянса, стекла, мрамора и т.д. В состоянии сильного вдохновения она способна разбить не только рюмку или стакан, но и витрину бутика, а также небольшую ледяную скульптуру.

Боится сырости!

Даже на пьяных девушках иногда бывает одежда. Зачастую даже праздничная одежда, и будет жалко пролить на нее пиво, кетчуп, кофе, уронить целиком в лужу или цементный раствор.

Без упора не работай!

Если доставку и транспортировку пьяной девушки тебе приходится производить одному, а общественный транспорт уже не ходит, найди поблизости нечто, к чему можно прислонить девушку. Ловить такси без девушки на плече намного удобнее.

При пожаре выносить первой!