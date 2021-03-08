АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ? ⟩ Как обращаться с пьяной девушкой
Пять простейших правил, которые написаны на любом товарном вагоне, утверждает Maxim.
Пять простейших правил, которые написаны на любом товарном вагоне, утверждает Maxim.
Не кантовать!
Помни, что любое неосторожное движение может привести к опрокидыванию девушки, а любое опрокидывание — к телесным повреждениям и разгерметизации оболочки.
Осторожно, стекло!
Помни, что пьяную девушку не следует подпускать к мелким и крупным предметам из фарфора, фаянса, стекла, мрамора и т.д. В состоянии сильного вдохновения она способна разбить не только рюмку или стакан, но и витрину бутика, а также небольшую ледяную скульптуру.
Боится сырости!
Даже на пьяных девушках иногда бывает одежда. Зачастую даже праздничная одежда, и будет жалко пролить на нее пиво, кетчуп, кофе, уронить целиком в лужу или цементный раствор.
Без упора не работай!
Если доставку и транспортировку пьяной девушки тебе приходится производить одному, а общественный транспорт уже не ходит, найди поблизости нечто, к чему можно прислонить девушку. Ловить такси без девушки на плече намного удобнее.
При пожаре выносить первой!
Помни, что пьяная девушка не всегда способна самостоятельно покинуть помещение, особенно если оно горит или затоплено водой. Поэтому сначала вынеси девушку, а потом посмотри, нет ли еще пивка.