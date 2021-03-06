БЛОГ ⟩ Сегодня вечером станет известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2021»
Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul примут участие 12 артистов. Следите за ходом финала конкурса, которое начнется в 19.30, в живом блоге Limon.
Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul примут участие 12 артистов. Следите за ходом финала конкурса, которое начнется в 19.30, в живом блоге Limon.
В финале конкурса будет определен артист, который в этом году будет представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. В конкурсе примут участие двенадцать исполнителей, которые две недели назад победили в полуфинале.
Финалисты Eesti Laul в порядке выхода на сцену:
Тройка лучших в конкурсе Eesti Laul будет определена по итогам решения международного жюри и народного голосования. Голосование откроется в начале программы. В суперфинал пройдут три артиста, победитель будет определен путем народного голосования.