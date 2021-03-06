Сб, 6.03.2021
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БЛОГ ⟩ Сегодня вечером станет известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2021»

Кадри Вооранд в полуфинале Eesti Laul ФОТО: Kairit Leibold

Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul примут участие 12 артистов. Следите за ходом финала конкурса, которое начнется в 19.30, в живом блоге Limon.

В финале конкурса будет определен артист, который в этом году будет представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. В конкурсе примут участие двенадцать исполнителей, которые две недели назад победили в полуфинале.

Финалисты Eesti Laul в порядке выхода на сцену:

  1. Эгерт мильдер: «Free Again»
  2. Suured Tüdrukud: «Heaven's Not That Far Tonight»
  3. Ханс Найна: «One By One»
  4. Иво Линна, Роберт Линна, Supernova: «Ma olen siin»
  5. Карл Киллинг: «Kiss Me»
  6. Уку Сувисте: «The Lucky One»
  7. Sissi: «Time»
  8. Юри Поотсманн: «Magus melanhoolia»
  9. Redel: «Tartu»
  10. Койт Тооме: «We Could Have Been Beautiful»
  11. Андрей Зевакин & Pluuto: «Wingman»
  12. Кадри Вооранд: «Energy»

Тройка лучших в конкурсе Eesti Laul будет определена по итогам решения международного жюри и народного голосования. Голосование откроется в начале программы. В суперфинал пройдут три артиста, победитель будет определен путем народного голосования.


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