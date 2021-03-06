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БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Решено: Эстонию на «Евровидении-2021» представит любимчик Киркорова

Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul приняли участие 12 артистов. Портал Limon следил за ходом конкурса, который начался в 19.30.

В финале конкурса был определен артист, который в этом году будет представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. В конкурсе приняли участие двенадцать исполнителей, которые две недели назад победили в полуфиналах.

Финалисты Eesti Laul в порядке выхода на сцену:

  1. Эгерт Мильдер: «Free Again»
  2. Suured Tüdrukud: «Heaven's Not That Far Tonight»
  3. Ханс Найна: «One By One»
  4. Иво Линна, Роберт Линна, Supernova: «Ma olen siin»
  5. Карл Киллинг: «Kiss Me»
  6. Уку Сувисте: «The Lucky One»
  7. Sissi: «Time»
  8. Юри Поотсманн: «Magus melanhoolia»
  9. Redel: «Tartu»
  10. Койт Тооме: «We Could Have Been Beautiful»
  11. Андрей Зевакин & Pluuto: «Wingman»
  12. Кадри Вооранд: «Energy»

Тройка лучших в конкурсе Eesti Laul была определена по итогам решения международного жюри и народного голосования. Голосование открылось в начале программы. В суперфинал прошли три артиста, победитель был определен путем народного голосования.


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