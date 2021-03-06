БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Решено: Эстонию на «Евровидении-2021» представит любимчик Киркорова
Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul приняли участие 12 артистов. Портал Limon следил за ходом конкурса, который начался в 19.30.
Сегодня вечером в финале конкурса Eesti Laul приняли участие 12 артистов. Портал Limon следил за ходом конкурса, который начался в 19.30.
В финале конкурса был определен артист, который в этом году будет представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. В конкурсе приняли участие двенадцать исполнителей, которые две недели назад победили в полуфиналах.
Финалисты Eesti Laul в порядке выхода на сцену:
Тройка лучших в конкурсе Eesti Laul была определена по итогам решения международного жюри и народного голосования. Голосование открылось в начале программы. В суперфинал прошли три артиста, победитель был определен путем народного голосования.