ЭКЗАМЕН ДЛЯ МУЖЧИН ⟩ Видео: флорист с мировым именем раскрыла все секреты выбора цветов на 8 Марта!

Статистика неумолима: в этот день дарят больше всего роз, далее следуют тюльпаны и мимозы. Татьяна советует обратить внимание на весенние цветы, выбирая их в подарок на 8 Марта. По ее словам, за зиму женщины устают от роз, от важных, статусных букетов, поэтому лучше обратить внимание на тюльпаны, крокусы, гиацинты, герберы, гвоздики и легкие букеты.

Считается, что цветочный этикет предусматривает дарить молодым девушкам цветы белого цвета, розовые подходят всем, а красные - только возлюбленным. Тридворнова считает, что любые цветы хороши в этот праздничный день.

Тем же, кто хочет шикарного дизайнерского букета, Татьяна рекомендует обращаться в пятый бокс на улице Виру, где продаются ее цветочные композиции.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Кстати, продавцы цветов на улице Виру уже готовятся к понедельничному наплыву покупателей. Каждый год 8 Марта они продают в 10 раз больше цветов, чем в обычный день. Да! Врачи отмечают: риск, что коронавирус может передаться с букетом, - отсутствует.



