Смотри ⟩ Модель уменьшила лоб за шесть тысяч евро и стала предметом насмешек: «Похожа на Франкенштейна»

25-летняя Камилла рассказала журналистам, что решилась на операцию по изменению формы лба, поскольку ненавидела его на протяжении всей жизни. Женщина опубликовала видео, в котором показала процесс трансформации своей внешности. По ее словам, хирургическое вмешательство обошлось ей в семь тысяч долларов.

В ролике манекенщица объяснила, что во время процедуры хирург делает надрез у линии роста волос, затем приподнимает кожу на лбу, стягивает ее и сшивает разрез. «Это звучит страшно, но на самом деле это не так больно, как может показаться», — пояснила Камилла.

Как сообщает издание, после того, как модель поделилась с подписчиками результатом операции, она подверглась критике. Пользователи сети посчитали, что во внешности американки ничего не изменилось. «Ты выглядишь одинаково что до, что после», «Я не вижу разницы», «А что изменилось?» — высказывались юзеры.

Героиня материала, в свою очередь, ответила на комментарии обвинителей и заявила, что довольна тем, как она выглядит после вмешательства. Кроме того, по словам Камиллы, высота ее лба изменилась с 8,5 до 5,5 сантиметра. «Когда у меня отрастут волосы, результат будет заметнее», — заключила она.