Ср, 3.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ? ⟩ Резко помолодевшая Пугачева пришла поздравить Вячеслава Зайцева

Алла Пугачева. ФОТО: ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS

В честь дня рождения друга Примадонна решила уделить своему образу особенное внимание, пишет eg.ru.

2 марта 71-летняя певица и ее супруг отправились чествовать именинника — модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 83 года.
 
«Едем поздравить с днём рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» — написал Максим Галкин на своей странице в Instagram.

Для похода в гости артистка решила остановиться на черном платье и ярко-красной шляпке с вуалью. Видя, насколько прекрасно в этот вечер выглядит супруга, Галкин по традиции сделал селфи с ненаглядной музой. Подписчики артиста с воодушевлением восприняли удачное преображение Примадонны, отметив ее посвежевший и помолодевший вид.

НАВЕРХ
Back