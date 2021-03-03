КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ? ⟩ Резко помолодевшая Пугачева пришла поздравить Вячеслава Зайцева
В честь дня рождения друга Примадонна решила уделить своему образу особенное внимание, пишет eg.ru.
В честь дня рождения друга Примадонна решила уделить своему образу особенное внимание, пишет eg.ru.
Для похода в гости артистка решила остановиться на черном платье и ярко-красной шляпке с вуалью. Видя, насколько прекрасно в этот вечер выглядит супруга, Галкин по традиции сделал селфи с ненаглядной музой. Подписчики артиста с воодушевлением восприняли удачное преображение Примадонны, отметив ее посвежевший и помолодевший вид.