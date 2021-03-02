ВИДЕО ⟩ Проверка соблюдения ограничений в общественном транспорте: «Надену маску только тогда, когда ваш отец скажет, что горячо любил Брежнева!»
Эстония вышла на второе место по распространению коронавируса в Европе. Поэтому репортер портала Elu24 вместе с оператором отправилась в центр Таллинна, чтобы самостоятельно проверить соблюдение ограничений в общественном транспорте столицы. В ходе проверки выяснилось, как много людей и почему не надевают средство индивидуальной защиты в общественных местах.