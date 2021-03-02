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ВИДЕО ⟩ Проверка соблюдения ограничений в общественном транспорте: «Надену маску только тогда, когда ваш отец скажет, что горячо любил Брежнева!»

Эстония вышла на второе место по распространению коронавируса в Европе. Поэтому репортер портала Elu24 вместе с оператором отправилась в центр Таллинна, чтобы самостоятельно проверить соблюдение ограничений в общественном транспорте столицы. В ходе проверки выяснилось, как много людей и почему не надевают средство индивидуальной защиты в общественных местах.

Среди ответов на вопрос репортера о причинах отсутствия маски лидирует:

Забыл взять с собой.

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Были и люди, у которых маска была в наличии, но до вопроса репортера ее почему-то не надевали. Одна девушка сказала, что у нее аллергия и имеется даже справка от врача. А вот смелый молодой человек признался, что не боится коронавируса, так как за год, в течение которого новый вирус распространяется по Эстонии, никто из его близких не заболел, а пожилых родственников он посещает редко.

Один опрошенный мужчина удивился вопросу журналистки:

Кто сказал, что нужно носить маску? Не нужно! Покажите бумагу, где написано, что мы обязаны. Желательно - да, но не обязаны. Одно дело закон, совершенно другое - очень желательно. Во времена СССР тоже говорили, что необходимо горячо любить Брежнева, а я не любил! Надену маску только тогда, когда ваш отец скажет, что горячо любил Брежнева!

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Смотрите видео!


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