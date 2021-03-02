ВИДЕО ⟩ Проверка соблюдения ограничений в общественном транспорте: «Надену маску только тогда, когда ваш отец скажет, что горячо любил Брежнева!»

Были и люди, у которых маска была в наличии, но до вопроса репортера ее почему-то не надевали. Одна девушка сказала, что у нее аллергия и имеется даже справка от врача. А вот смелый молодой человек признался, что не боится коронавируса, так как за год, в течение которого новый вирус распространяется по Эстонии, никто из его близких не заболел, а пожилых родственников он посещает редко.