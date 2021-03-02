Маленькие удовольствия доступны каждому. Они способны вызвать улыбку, а жизнь сделать ярче. Стоит ощущать счастье в моменте «здесь и сейчас» и научиться радоваться новому дню.

Вот и певица Элина Нечаева ни в коем случае не попускает такими моментами:

«Для меня чаепитие, питье кофе, особенно завтрак — это святое! До тех пор, пока я спокойно не закончу свой завтрак и не допью свой чай или кофе - со мной лучше не стоит разговаривать. Я даже не отвечаю на звонки по работе»,

- смеясь делится девушка.

Какое же кофе предпочитает Элина?

«Мне нравится свежий кофе с немного кисловатым привкусом, а также фруктовыми нотками», - говорит певица.

Репортер передари Duubel вместе c Элиной продегустировали разные сорта кофе, семена которого прожариваются в Эстонии, и их применяет, например, автозаправка Circle K. Помимо этого девушки попробовали семена, которые как правило мы все закупаем к себе домой. Неудивительно, но Элине больше всего понравилось кофе из Circle K.

А вам нравиться кофе с автозаправок Circle K? Независимо от возможного рекламного бартера, вы согласны с Элиной? Оставляйте свое мнение в комментариях?

Получается, что качественный кофе должен быть вовсе не черный, а коричневый. Но в случае с кофе бобами наоборот.

«Сильная прожарка бобов используется для того, чтобы скрыть не столь приятные вкусовые оттенки кофе, поэтому их обжаривают до достаточно темного, даже черного цвета», - рассказывает бариста и специалист по прожарке кофе Хенри Поливанов.

Также бариста советует обращать внимание при покупке кофе на его описание - чем оно больше в деталях, тем мы имеем дело с качественным продуктом. «Если вы подбираете кофе для домашнего экспрессо, учитывая, что он будет готовится в кофе-машине, то советую обратить на поставщиков кофе тех стран, где варка экспрессо — это часть их культуры. А если же вы завариваете дома кофе в френч-прессе или в турке, то, соответственно, выбирайте страну изготовителя, где такой способ приготовления основной».



