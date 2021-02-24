Вот в такие платья одели бы эстонских дизайнеры приглашенных на президентский прием женщин

Вот в такие платья одели бы эстонских дизайнеры приглашенных на президентский прием женщин FOTO: Kristina Viirpalu moestuudio / Marimo Fashion/Karin Kallas / Kollaaž

ОЦЕНИТЕ! ⟩ Приема нет, а платья есть: эти наряды эстонские дизайнеры продали бы гостьям главного светского события

Вы поедете на бал? Нет! Но помечтать, какие платья подошли бы для этого грандиозного вечера, можно. Эстонские дизайнеры предложили свои идеи, рассказывает sõbranna.ee.

Конечно, наши дизайнеры, да и мы тоже, разочарованы: сегодня торжественное гала-мероприятие не состоится. Любителям и ценителям эстонской и заморской моды поговорить будет не о чем. Но немного мы могли бы удовлетворить свое любопытство и посмотреть на те наряды, которые эстонские дизайнеры предложили бы приглашенным на президентский прием.

Кристина Вийрпалу

Люксовый бренд Кристины Вийрпалу KV Couture создан для страстных и современных женщин. Все платья очень женственны и пользуются спросом у многих женщин. Вот какие модели она предложила бы на прием 2021 года, если бы он состоялся.

Первый вариант ФОТО: бренд Kristina Viirpalu

Второй вариант ФОТО: бренд Kristina Viirpalu

Третий вариант ФОТО: бренд Kristina Viirpalu

Maрилийз Пиккар

Бренд дизайнера Marimo Fashion создан для уверенных в себе женщин, которые знают себе цену и готовы на все ради своей мечты. «Наша цель - не просто производить и продавать красивую одежду, моя миссия - помогать женщинам во всем мире каждый день чувствовать себя комфортно в моей одежде», - говорит Пиккар.

Первый вариант ФОТО: Marimo Fashion/Karin Kallas

Второй вариант ФОТО: Marimo Fashion/Karin Kallas

Марилийз придумала эти модели прошлой весной, когда коронавирус только начинал свое победное шествие по планете. «Так как моя мода вне времени, я надеюсь, что время этих платьев придет», - считает модельер.

Ниже представлен образец одних из самых праздничных брюк, которые, по мнению создателя, могли бы засветиться на приеме президента.

Праздничный брючный костюм ФОТО: Marimo Fashion/Karin Kallas

Каждый год на президентском приеме гостьи блистают в нарядах брендов Iris Janvier, Tiina Talumees и Mammu Couture. Однако выяснилось, что наши дизайнеры обычно не производят вечерние платья в своих коллекциях, потому что это невыгодно, да и в одном экземпляре роскошное платье из дорогостоящей ткани шить бессмысленно, а несколько одинаковых платьев в пол - это моветон. Представляете, если на каком-нибудь торжественном приеме встретятся три дамы в одинаковых нарядах? Поэтому дизайн платьев на выход шьется под конкретного покупателя.

Арина Барановская, создательница и владелица марки Iris Janvier, говорит, что «каждый год президентский прием был очень важным событием в жизни ее модного дома, но в этом году для мира гораздо важнее выздороветь».

Мария Таммеорг, стоящая за брендом Mammu Couture, поясняет: «Наш модный дом не производит вечерние платья, потому что такая одежда шьется по индивидуальным заказам».

По словам именитого дизайнера Тийны Талумеэс, в конце прошлого года уже стало ясно, что прием отменят, и поэтому платья не заказывались. «Я не рисую платья в ящик, а работаю над актуальными для большинства женщин вещами, возможно, создаю весенне-летнюю коллекцию », - призналась Тийна.

Давайте посмотрим на творения этих дизайнеров с прошлогодних приемов.

Платье для Луизы Рыйвас бренда Iris Janvier. 2020 год ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Шикарное платье Mammu Couture на прошлогоднем приеме. ФОТО: Erlend Staub

Платье модного дома Tiina Talumees. ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics



