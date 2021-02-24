24 февраля 2021, 14:58
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Вы поедете на бал? Нет! Но помечтать, какие платья подошли бы для этого грандиозного вечера, можно. Эстонские дизайнеры предложили свои идеи, рассказывает sõbranna.ee.
Конечно, наши дизайнеры, да и мы тоже, разочарованы: сегодня торжественное гала-мероприятие не состоится. Любителям и ценителям эстонской и заморской моды поговорить будет не о чем. Но немного мы могли бы удовлетворить свое любопытство и посмотреть на те наряды, которые эстонские дизайнеры предложили бы приглашенным на президентский прием.
Кристина Вийрпалу
Люксовый бренд Кристины Вийрпалу KV Couture создан для страстных и современных женщин. Все платья очень женственны и пользуются спросом у многих женщин. Вот какие модели она предложила бы на прием 2021 года, если бы он состоялся.
Maрилийз Пиккар
Бренд дизайнера Marimo Fashion создан для уверенных в себе женщин, которые знают себе цену и готовы на все ради своей мечты. «Наша цель - не просто производить и продавать красивую одежду, моя миссия - помогать женщинам во всем мире каждый день чувствовать себя комфортно в моей одежде», - говорит Пиккар.
Марилийз придумала эти модели прошлой весной, когда коронавирус только начинал свое победное шествие по планете. «Так как моя мода вне времени, я надеюсь, что время этих платьев придет», - считает модельер.
Ниже представлен образец одних из самых праздничных брюк, которые, по мнению создателя, могли бы засветиться на приеме президента.
Каждый год на президентском приеме гостьи блистают в нарядах брендов Iris Janvier, Tiina Talumees и Mammu Couture. Однако выяснилось, что наши дизайнеры обычно не производят вечерние платья в своих коллекциях, потому что это невыгодно, да и в одном экземпляре роскошное платье из дорогостоящей ткани шить бессмысленно, а несколько одинаковых платьев в пол - это моветон. Представляете, если на каком-нибудь торжественном приеме встретятся три дамы в одинаковых нарядах? Поэтому дизайн платьев на выход шьется под конкретного покупателя.
Арина Барановская, создательница и владелица марки Iris Janvier, говорит, что «каждый год президентский прием был очень важным событием в жизни ее модного дома, но в этом году для мира гораздо важнее выздороветь».
Мария Таммеорг, стоящая за брендом Mammu Couture, поясняет: «Наш модный дом не производит вечерние платья, потому что такая одежда шьется по индивидуальным заказам».
По словам именитого дизайнера Тийны Талумеэс, в конце прошлого года уже стало ясно, что прием отменят, и поэтому платья не заказывались. «Я не рисую платья в ящик, а работаю над актуальными для большинства женщин вещами, возможно, создаю весенне-летнюю коллекцию », - призналась Тийна.
Давайте посмотрим на творения этих дизайнеров с прошлогодних приемов.